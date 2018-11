Бейзбол Кунг-фу Панда: Бях ужасно самодоволен, готов съм за рестарт 09 декември 2016 | 09:40 - Обновена 0 0 0 1 0



30-годишният венецуелец с прякор Кунг-фу Панда пристигна при "червените чорапи" през зимата на 2014 г. с 5-годишен договор за $95 млн., най-вече заради реномето на трикратен шампион със Сан Франциско Джайънтс и MVP в Световните серии през 2012 г. Още в първия си сезон на ст. "Фенуей Парк" Сандовал разочарова, а преди началото на втория загуби титулярното си място, след като личното му тегло доближи 120 кг. На всичко отгоре през май претърпя операция на дясното рамо и през 2016 г. си остана с 3 изиграни мача, кулминацията в които бе пръсналият му се колан в гостуване срещу Торонто Блу Джейс.







"Кариерата ми пропадна в бездна, защото бях ужасно самодоволен. Нещата, които вече бях постигнал, ме подведоха и аз спрях да работя достатъчно усилено, за да постигна повече или поне да остана на нивото, на което бях и знам, че мога да бъда – сподели Сандовал в интервю за ESPN. – Сега съм готов за рестарт. Знам, че всяко нещо се случва с причина. Операцията и възстановяването ми помогнаха да разпаля отново желанието си за победа. Спазвам изключително стриктна програма и продължавам да работя с пълна отдаденост. Не е лесно всеки ден да ставам в 6:30 и да отивам в залата, но е необходима жертва, за да може човек да постига целите си."



Сандовал увери, че ще се бори докрай за титулярно място в инфилда на Ред Сокс. Тази седмица Бостън се раздели с двама от потенциалните му конкуренти за трета база, като продаде Травис Шоу на Милуоки Бруърс и Йоан Монкада на Чикаго Уайт Сокс, което увеличава шансовете за реабилитация на Пабло.







"Не считам нищо за гарантирано. Тук съм, за да работя здраво, и не мисля за позицията си на терена. Започвам от нулата и ще видим докъде мога да стигна – сподели двукратният участник в Мача на звездите, на когото тази пролет се роди първи син от втората му съпруга. – Да гледам как расте Бебе Панда ме мотивира допълнително. Ще ми се той да има възможност да види как баща му играе в Мейджър лийг още поне седем или осем години. Вярвам, че семейството ми ще е ключът към моя успех. Това беше един чудесен житейски урок."



