Авто Мания Volvo Iron Knight, най-бързият камион в света, прие ново предизвикателство (Видео) 08 декември 2016 | 14:35 - Обновена 0 0 0 0 1 Най-бързият камион в света,The Iron Knight на Volvo, който вече счупи няколко рекорда, сега е готов за следващото си предизвикателство. Внушителната машина ще се изправи срещу победителя от състезанието в WTCC в Шанхай, Китай - Volvo S60 Polestar TC1. В битката, в която ще вземат участие двете най-бързи произведения на Volvo, звучи като на границата на абсурда, защото все пак едното е камион, но със сигурност ще се гледа. The Iron Knight

С 2400 к.с., въртящ момент 6000 Нм и тегло 4,5 тона, The Iron Knight има съотношение на мощността към теглото над 0,5 к.с./кг. Двигателят D13, който е значително модифициран, е с интеркулер с водно охлаждане и четири турбокомпресора. Трансмисията I-Shift Dual Clutch поддържа предаването на въртящ момент по време на смените на предавките. С изключение на усиления съединител, The Iron Knight използва същата скоростна кутия като монтираната на серийно произвежданите камиони Volvo FH. Кабината му е изработена от фибростъкло и аеродинамичните й характеристики са оптимизирани. Страничните спойлери имат големи отвори за подаване на студен въздух към двигателя. По време на рекордните пробези The Iron Knight достигна върхова скорост от 276 км/ч. Volvo S60 Polestar TC1 Колата е направена специално от Polestar Cyan Racing за шампионата за туристически автомобили на ФИА. Тежи 1100 кг и е задвижвана от Volvo Cars Drive-E двигател 4-цилиндров, 1.6-литров с 400 кс и турбокомпресор. С предно предаване, 6-степенна секвенциална скоростна кутия и тяло от карбон и стомана - истинска състезателна кола. Кой ще надделее, ще разберем на 13 декември в официалния канал на Volvo Trucks в YouTube.

