Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг в Първа лига

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Тв водеща атакува социалните мрежи с атрактивни снимки
Tелевизионната водеща Мария Егеля пак накара сърцата на феновете си да се разтуптят силно. Половинката на бившия треньор на Партизан Любиша Ранкович прикова вниманието в социалната мрежа Инсраграм с атрактивни снимки от ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийски назначения за срещите от 18-ия кръг в Първа лига:
9 дек 2016 г. петък 17:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Ботев АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Мартин Иванов Димитров Светослав Георгиев Динев
4-ТИ: Димитър Русенов Русев ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев Мартин Емилов Стоименов
СН: Радан Василев Мирянов
10 дек 2016 г. събота 13:00 ч.
ПФК Славия АД - Монтана
ГС: Никола Антонов Попов АС: Петър Николов Джугански Драган Кирилов Стойков
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС: Владимир Вълков Вълков Иван Георгиев Пенчев
СН: Йордан Динков Сталев
10 дек 2016 г. събота 15:00 ч.
ФК Верея - ПФК Левски АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС: Мартин Веселинов Маргаритов Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Пламенов Тодоров ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов Станимир Лозанов Тренчев
СН: Йордан Веселинов Гулев
10 дек 2016 г. събота 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС: Иван Захариев Вълчев Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Александър Ангелов Атанасов ДАС: Драгомир Димитров Драганов Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев
11 дек 2016 г. неделя 15:00 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС: Иво Николаев Колев Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев ДАС: Георги Димитров Давидов Никола Илиянов Атанасов
СН: Евгени Тодоров Геров
11 дек 2016 г. неделя 17:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Дунав 2010
ГС: Станислав Тошев Ставров АС: Илиян Петров Капарашев Даниел Милков Ников
4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС: Стефан Демирев Павлов Ивелин Венциславов Занев
СН: Георги Крумов Виделов
12 дек 2016 г. понеделник 17:30 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Берое ЕАД
ГС: Георги Николов Кабаков АС: Мартин Емилов Венев Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС: Ангел Любенов Ангелов Вангел Борисов Вангелов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
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(Гост) 1
отговор
Ахахахахаха Сватбата на ХИБРИДА Литекс....пак ще има дуЗпа за ГМОто:)))) Рейтинг: 3 5
(Гост)
Чакай малко, не бързай толкова много първо Киро трябва да каже може ли или не. Рейтинг: 4 2