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БГ Футбол

Съдийски назначения за мачовете от 17-ия кръг във Втора лига

08 декември 2016 | 12:37
Съдийски назначения за мачовете от 17-ия кръг във Втора лига
Съдийски назначения за 17-тия кръг във Втора футболна лига:

9 декември, 14.00 часа
ПФК Банско 1951 АД - Ботев Враца
ГС: Петър Григоров Григоров АС: Пламен Руменов Ванков Кирил Борисов Попов
4-ТИ: Вихрен Веселинов Манев
СН: Милко Петков Николов

10 декември, 14.00 часа
ПФК Спартак Плевен - ОФК Поморие
ГС: Тихомир Асенов Алексов АС: Петър Димчев Стойчевски Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Петков Йорданов

10 декември, 14.00 часа
ФК Оборище Панагюрище - Локомотив София
ГС: Никола Павлов Петров АС: Георги Спасов Славов Венцислав Бориславов Банчев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Константин Делов Писков

10 декември, 14.00 часа
Левски Карлово - Етър
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС: Николай Неделчев Чакъров Петър Милчев Рангелов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Тихомир Димитров Костовски

10 декември, 14.00 часа
Несебър - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Калоян Венелинов Кирилов АС: Михаил Иванов Кръстев Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Красимир Иванов Василев

11 декември, 12.30 часа
ФК Созопол - Витоша
ГС: Волен Валентинов Чинков АС: Мартин Руменов Ангелов Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Камен Михайлов Алексиев

11 декември, 14.00 часа
Септември София - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Петър Стефанов Доровски АС: Дениз Пиринов Соколов Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Румен Красимиров Христов
СН: Алексей Иванов Николов

12 декември, 14.00 часа
Царско Село - ПФК ЦСКА София ЕАД II
ГС: Димитър Иванов Желязков АС: Радостин Зафиров Шиков Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Костадин Георгиев Стоичков

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