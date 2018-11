Бейзбол Чапман се завърна в НЙ Янкис с рекордна сделка 08 декември 2016 | 11:19 - Обновена 0 0 0 0 0 Ню Йорк Янкис си върна Аролдис Чапман по-малко от пет месеца след като благодарение на неговата огнена лява ръка получи някои от най-обещаващите таланти в професионалния бейзбол. Кубинският затварящ питчер, който междувременно стана шампион на МЛБ с Чикаго Къбс, се съгласи на 5-годишен договор с рекордна за риливър обща заплата от $86 млн.



Чапман напусна Бронкс на 25 юли, когато бе разменен за четирима от най-ценните кадри в системата на "мечетата" – Глейбер Торес, Били Маккини, Адам Уорън и Рашад Крофърд. След като помогна на Чикаго да спечели първа титла след 108-годишна пауза, Аролдис се превърна в свободен агент и бързо стана ясно, че е цел №1 на "янките". А, оказа се, и обратното.



"Обичам този клуб, там ме посрещнаха с отворени обятия. Затова реших да се върна – обясни Чапман пред ESPN. – Надявах се да получа нов шанс и ето че се случи. Всеки играч мечтае да бъде Янки. Ако не, то е само защото никога не им се открива такава възможност."



Новият контракт обхваща периода 2017-2021 г. и има забраняваща клауза за трансфер през първите три сезона, както и възпираща клауза за трансфер в Калифорния за целия срок. Чапман има право да разтрогне след края на сезон 2019 и отново да търси по-добри условия на свободния пазар. Тогава левичарят с бърза топка около 103 мили/ч (166 км/ч) ще бъде на 31 г.



"Не исках да пътувам надалеч. Имах възможност да остана и близо до дома ми във Флорида, но повече ме теглеше към Ню Йорк. Бронкс ми харесва", добави Чапман, който разкри, че другите два клуба, с които е водил преговори, са били Маями Марлинс и Лос Анджелис Доджърс.



Средната заплата от $17,2 млн. прави кубинския бежанец най-скъпоплатения клоузър на всички времена. Съвсем за кратко рекорда притежаваше Марк Мелансън, който преди два дни подписа със Сан Франциско Джайънтс за 4 сезона срещу $62 млн., или средно по $15,5 млн. на година. Преди него лидер по годишен приход сред затварящите питчери бе легендата на Янкис Мариано Ривера с $15 млн. (2011-2012).



Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 724

1