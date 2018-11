Тенис Бекер има какво да каже за Джокович 07 декември 2016 | 16:51 - Обновена 0 0 0 0 3



В първото си интервю след официалния край на професионалните им отношения германецьт сподели какви според него са причините за по-слабите резултати на Джокович. "Новак просто не прекарваше достатъчно време в тренировки на корта през последните шест месеца. А трябваше да го прави и го знаеше много добре, обясни Бекер, който от края на 2013 г. работи със сърбина и именно под негово ръководство Ноле спечели шест от 12-те си титли от Големия шлем . - Той трябва да се върне към работния ритъм и да се концентрира отново върху това, което го прави толкова силен. Успехите не идват с натискането на бутон. Резултатите не се постигат, като участваш в турнири. Трябва да работиш здраво, защото съперниците ти правят именно това", допълни пред "Скай Спортс" 49-годишният германец.



"Професията на тенисиста е може би най-самотната и егоистична, тъй като всичко опира до теб. А Новак е семеен човек, обича да е с близките си, а в този случай те трябва да са на заден план. Не прекарават достатъчно време заедно. Същото беше и при мен преди 20 години. Това просто е естеството на работата на тенисиста - тъмната страна на нещата", продължи Бекер.



Джокович направи кариерния си Голям шлем през юни, когато триумфира на "Ролан Гарос", а след това настъпи и големият срив в представянето му. Сърбинът отпадна в третия кръг на "Уимбълдън" след поражение срещу Сам Куери, а след това отстъпи в откриващия си мач на Олимпиадата в Рио де Жанейро срещу Хуан Мартин дел Потро. Големият удар за Ноле обаче се е оказал загубеният финал срещу Стан Вавринка на US Open. По думите на Бекер това е довело до сериозен психологически срив. "Знам, че поражението на финала на US Open срещу Стан го заболя много. Може и да звучи странно и смешно, но понякога трябва да се губят мачове, за да осъзнае човек, че и това се случва. Новак просто не знаеше какво е това в продължение на две години и половина. Сигурен съм, че и отстъпването на върха в ранглистата също го е заболяло. Но Новак трябва да се върне към сериозната работа, да тренира, това е най-важното", завърши Бекер. Новак Джокович загуби устрема си във втората половина на сезона и желанието му за работа намаля. Това бе причината Анди Мъри да го измести от върха в световната ранглиста. С този коментар вече бившият треньор на сърбина Борис Бекер обясни спада в представянето на Ноле.В първото си интервю след официалния край на професионалните им отношения германецьт сподели какви според него са причините за по-слабите резултати на Джокович. "Новак просто не прекарваше достатъчно време в тренировки на корта през последните шест месеца. А трябваше да го прави и го знаеше много добре, обясни Бекер, който от края на 2013 г. работи със сърбина и именно под негово ръководство Ноле спечели шест от 12-те си титли от Големия шлем . - Той трябва да се върне към работния ритъм и да се концентрира отново върху това, което го прави толкова силен. Успехите не идват с натискането на бутон. Резултатите не се постигат, като участваш в турнири. Трябва да работиш здраво, защото съперниците ти правят именно това", допълни пред "Скай Спортс" 49-годишният германец."Професията на тенисиста е може би най-самотната и егоистична, тъй като всичко опира до теб. А Новак е семеен човек, обича да е с близките си, а в този случай те трябва да са на заден план. Не прекарават достатъчно време заедно. Същото беше и при мен преди 20 години. Това просто е естеството на работата на тенисиста - тъмната страна на нещата", продължи Бекер.Джокович направи кариерния си Голям шлем през юни, когато триумфира на "Ролан Гарос", а след това настъпи и големият срив в представянето му. Сърбинът отпадна в третия кръг на "Уимбълдън" след поражение срещу Сам Куери, а след това отстъпи в откриващия си мач на Олимпиадата в Рио де Жанейро срещу Хуан Мартин дел Потро. Големият удар за Ноле обаче се е оказал загубеният финал срещу Стан Вавринка на US Open. По думите на Бекер това е довело до сериозен психологически срив. "Знам, че поражението на финала на US Open срещу Стан го заболя много. Може и да звучи странно и смешно, но понякога трябва да се губят мачове, за да осъзнае човек, че и това се случва. Новак просто не знаеше какво е това в продължение на две години и половина. Сигурен съм, че и отстъпването на върха в ранглистата също го е заболяло. Но Новак трябва да се върне към сериозната работа, да тренира, това е най-важното", завърши Бекер.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 6101 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1