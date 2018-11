Световен футбол Меси и останалите от Аржентина били на 18 минути от трагедия 07 декември 2016 | 13:35 - Обновена 0 0 0 0 4



От Folha de Sao Paulo използват данните от следящия в живо време полетите сайт FlightRadar 24 и изчисляват, че световните вицешампиони са били във въздуха точно 4 часа и 22 минути. В същото време с напълнен резервоар самолетът е би трябвало да има гориво за точно 4 часа и 40 минути. Това е в нарушение на правилата, според които всеки пилот трябва да планира допълнително гориво за 45 минути, а не за 18, както е в било случая.



Меси и останалите звезди кацнаха благополучно и дори не са разбрали каква опасност ги е грозяла.



В същото време Associated Press твърди, че от Аржентинската футболна асоциация са избрали тази авиокомпания от желание за икономия на пари. Пресаташето на асоциацията Франсиско Набаис обаче отрече това и обясни следното: "Финансовият фактор не беше водещ. Даже LaMia изобщо не е най-евтиният избор. Но видяхме, че компанията вече лети в Южна Америка, возила е и други отбори и преценихме, че са сериозни". LaMia já havia descumprido regra de combustível em voo com Messi. https://t.co/wdEDIaMpGu pic.twitter.com/Z8R1CRBGpk — Folha de S.Paulo (@folha) December 6, 2016 Бразилският сайт Folha de Sao Paulo твърди, че Лионел Меси и неговите съотборници от националния тим на Аржентина са били на 18 минути от катастрофа като тази с Чапекоензе . Става дума за полета обратно от Бело Оризонте към Аржентина след световната квалификация между двата гранда на 11 ноември. Какво е известно, селекцията на "албиселесте" използва същия самолет със същия пилот, който преди 8 дни се разби край Меделин и това доведе до смъртта на 71 души.

