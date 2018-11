Бейзбол "Чорапите" с петорна размяна, Сейл се мести от Чикаго в Бостън 07 декември 2016 | 11:07 - Обновена 0 0 0 0 0 Петкратният участник в Мача на звездите в МЛБ Крис Сейл ще продължи да играе за "чорапите", но вече в друг град. 27-годишният питчер стана част от петорна сделка между досегашния си клуб Чикаго Уайт Сокс и бъдещия си отбор Бостън Ред Сокс. "Белите чорапи" се съгласиха да разменят своя ас за каре таланти, сред които мултимилионната кубинска придобивка на "червените чорапи" от миналото лято Йоан Монкада (21 г.).



Трансферът бе финализиран късно снощи във вашингтонското предградие Нешънъл Харбър, където тече зимната среща на шефовете в Мейджър лийг бейзбол. Другите трима замесени в размяната са младоците от системата на Бостън в Майнър лийг Майкъл Копеч (20 г.), Луис Александер Басабе (20 г.) и Виктор Диас (22 г.), които заминават за Чикаго.



"Когато продаваш питчер от калибъра на Крис Сейл, единствената мотивация може да бъде значимо количество талант в замяна. А ние получихме предостатъчно – посочи генералният мениджър на Уайт Сокс Рик Хан. – Вярваме, че всеки от тези играчи може да е част от качествено ядро на бъдещите ни шампионски отбори."



В Бостън Сейл ще се присъедини към ротация, включваща актуалния носител на "Сай Йънг" Рик Порсело, бившия призьор Дейвид Прайс и накълбол специалиста Стивън Райт. През 2016 г. левичарят постигна баланс 17-10 с 233 страйкаута в 226 ининга и 2/3 за Чикаго, а общият му актив за 7 сезона във Ветровития град е 74-50 с 3,00 ERA и 1244 страйкаута в 1110 ининга.



В средата на изминалия сезон Крис се забърка в открит скандал с ръководството на чикагци, след като наряза ретро униформите на тима, защото якичката на фланелката не му бе комфортна. Заради деянието си питчерът бе изваден за пет дни от състава, бе лишен от $250 000 от полагащата му се заплата от $9,15 млн. и бе глобен с $12 700, колкото струваха унищожените екипи.



"Не всеки ден се открива възможност да привлечеш питчер като Крис Сейл. Но ние сме в ситуация, в която се възползваме от всеки шанс. Като на полето – всеки път, когато можеш да стигнеш до плейофите, атакуваш", щастлив бе генералният мениджър на Ред Сокс Дейв Домбровски. Треньорът Джон Фаръл пък бе лаконичен: "Най-хубавото е, че повече няма да батираме срещу него."



