Павел Лефтеров и Дизела в уникално състезание помежду си

Надпреварата между поканения да се снима във филма "Бензин" Лефтеров и непримиримия бегач, неслучайно наричан Дизела, бе заснета в уникално видео. Чрез него се прави опит да се създаде продуцентска категория в спортния свят. Видеото е продуцирано от fivepoints в партньорство с режисьора Димо Петков, който е специализиран в снимането на екшън и спортни видеа, като имат заснети над 200 такива за последните 10 години. Последният участва и в създаването на филма Reach Your Limits, посветен на рекордното бягане на Дизела от Ком до Емине, който беше награден с Best Sport&Adventure Movie на Bilbao Mendi Film Festival 2015.



Продукцията за състезанието между Лефтеров и Николов също показва изключителен подход в заснемането и гарантира въздействие. "При заснемането е направен подбор на локация, която позволява реално съревнование между две толкова различни дисциплини. Само подготовката за снимките отне 10 дни. Осигурено е обезопасено трасе за снимане със съдействието на полицията", споделиха от екипа на продуцентите. Стратегически е избран и финалът – в близост до бяло-зелено-червения знак, отбелязващ Географския център на България в местността “Узана” - най-широката билна поляна в Стара планина, обградена с вековни букови гори. "А тъй като състезанието всъщност представлява приятелска закачка, преди достигането на финала е вмъкната и хумористична сцена със стадо овце, блокиращи пътя на автомобилния пилот", добавят продуцентите.

