Бейзбол Сан Франциско даде тон с $62 млн. за Мелансън 06 декември 2016 | 13:27 Наддаването за затварящи питчери бе очаквано с най-голям интерес сред всички изкъсо следени сделки на зимния пазар в МЛБ. И началото бе дадено обещаващо от Сан Франциско Джайънтс, който привлече свободния агент Марк Мелансън с рекорден за клоузър договор – $62 млн. за 4 години, или средно по $15,5 млн. на сезон до края на 2020 г.



Досегашното върхово общо договорено възнаграждение бе $50 млн. за Джонатан Папълбон във Филаделфия Филис (2012-2015), а най-високата средна заплата бе $15 млн. на Мариано Ривера в Ню Йорк Янкис през 2011-2012 г. Вероятно обаче рекордът на Мелансън ще се задържи съвсем за кратко, понеже сред чакащите на пазара са двамата топклоузъри на 2016 г. – Кенли Янсен и шампионът с Чикаго Къбс Аролдис Чапман.



През изминалия сезон Марк Мелансън (31 г.) финишира с 47 запазени победи и 1,64 ERA в 71 ининга и 1/3, разпределени в общо 75 мача за Питсбърг Пайрътс и Вашингтон Нешънълс, който го привлече през юли. За "пиратите" десничарят материализира 30 от 33 възможности, а за столичани – 17 от 18 шанса.



"Наистина съм щастлив, че вече имаме Марк! – възкликна мениджърът на "гигантите" Брус Бочи. – Следя го още от 2011 г. Той попълва една важна част от състава ни. Страхотно е, че взехме един от водещите клоузъри в играта."



