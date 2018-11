Бейзбол Селиг и Шърхолц влизат в Залата на славата 05 декември 2016 | 10:03 - Обновена 0 0 0 0 0 Бившият комисионер на МЛБ Бъд Селиг и президентът на Атланта Брейвс Джон Шърхолц бяха приети в Залата на славата на бейзбола. Двамата бяха избрани от новосформирана комисия и ще бъдат въведени в музея в Купърстаун, щата Ню Йорк, заедно с випуск 2017, който предстои да бъде гласуван от асоциацията на бейзболните журналисти в Америка (BBWAA). По стечение на обстоятелствата церемонията по приемане ще се проведе на 30 юли, когато Селиг трябва да празнува своя 83-ти рожден ден.



Бъд Селиг бе комисионер на лигата в продължение на над 22 години – от 7 септември 1992 до 25 януари 2015 г. По негово време бяха приети някои от най-революционните промени в играта, а брутната стойност на Мейджър лийг нарасна от $1,2 млрд. до $9 млрд.



Джон Шърхолц пък продължава да ръководи "смелчаците" вече повече четвърт век – първоначално като генерален мениджър (1990-2007), а после като президент (от 2007 г.). Със сглобените от него отбори Атланта постигна безпрецедентни успехи в края на ХХ и началото на XXI век, като спечели рекордните 14 пъти поред своята дивизия (1991-2005) и триумфира като шампион в Световните серии през 1995 г.



Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 681

1