Брутално! MMA Боец на Titan FC удари ринг-момиче в клетката (видео)

Завършекът на една от срещите от файт картата на Titan FC 42 бе повече от неочакван за публиката.

Андрю Уитни загуби с единодушно съдийско решение двубоя си срещу Фаркад Шарипов. Уитни, който има 14 победи и 5 загуби, явно до последно се е надявал съдиите да отсъдят сблъсъка в негова полза и щом чу официалния резултат той засили ръката си във въздуха в изблик на разочарование. Това, което не бе преценил е къде точно се намира едно от ринг-момичетата за вечерта. Последва удар във врата на нищо неподозиращата красавица.

