Европейски футбол "AS": Бейл се завръща най-рано през април 01 декември 2016 | 13:12 - Обновена 0 0 0 1 6



По първоначални сметки Бейл ще пропусне около 25 мача на лидера в Примера дивисион, отбелязва още изданието.



27-годишният футболист има 7 гола в 16 срещи във всички турнири с бялата фланелка този сезон. Уелската звезда Гарет Бейл ще може да се завърне в игра не по-рано от месец април 2017 година, съобщава испанското издание "AS". Бейл претърпя операция на десния глезен, след като се контузи при победата на Реал Мадрид с 2:1 срещу Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига на 22 ноември. Ето, че вече има яснота кога един от най-важните футболисти на "лос бланкос" би могъл да се завърне в игра и според "AS" Реал ще трябва да се оправя без уелския офанзивен халф за около 4 месеца.По първоначални сметки Бейл ще пропусне около 25 мача на лидера в Примера дивисион, отбелязва още изданието.27-годишният футболист има 7 гола в 16 срещи във всички турнири с бялата фланелка този сезон.

Още по темата

0 0 0 1 6 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4039 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1