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Ники Йорданов свири най-старото столично дерби, вижте всички назначения в Първа лига

01 декември 2016 | 12:24 - Обновена
Ники Йорданов свири най-старото столично дерби, вижте всички назначения в Първа лига
Съдийската комисия към БФС определи Николай Йорданов за главен съдия на най-старото столично дерби. Опитният арбитър ще ръководи сблъсъка на "Герена" между Левски и Славия тази събота от 17:30 часа. Двугият по-интересен двубой от кръга - Локомотив (Пловдив) - Черно море, е поверен на Никола Попов.

Съдийски назначения за 17-ия кръг в Първа професионална лига:

2 декември, петък, 17:30 часа:

Локомотив (Пловдив) - Черно море
 
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Дениз Пиринов Соколов
4-ти съдия: Милен Дончев Арабаджиев     
Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Ангел Детелинов Баялцалиев
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов 

3 декември, събота, 15:00 часа:

Дунав - Локомотив (Горна Оряховица)

Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов    
Асистенти: Александър Ангелов Атанасов и Димо Дамянов Вълчев
4-ти съдия: Диян Христов Вълков      
Допълнителни асистенти: Станислав Георгиев Тодоров и Димитър Иванов Желязков
Съдийски наблюдател: Веселин Богданов Йорданов

3 декември, събота, 17:30 часа:

Левски - Славия   

Главен съдия: Николай Йорданов Колев        
Асистенти: Николай Георгиев Георгиев и Андрей Венков Николов
4-ти съдия: Георги Йорданов Дойнов        
Допълнителни асистенти: Георги Димитров Давидов и Рюстем Джемил Карагарен
Съдийски наблюдател: Илонка Миланова Джалева    

4 декември, неделя, 15:00 часа:

Берое - Нефтохимик

Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов    
Асистенти: Велислав Христов Миленков и Драгомир Руменов Милев
4-ти съдия: Йордан Петров Петров        
Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Мустафа Севди Шефкет
Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев    

4 декември, неделя, 17:30 часа:
 
ЦСКА-София - Пирин (Благоевград)

Главен съдия: Петър Стефанов Доровски        
Асистенти: Петър Николов Джугански и Павлин Цветанов Михайлов
4-ти съдия: Веселин Мишев Добриянов        
Допълнителни асистенти: Владимир Вълков Вълков и Неделчо Танчев Гаджалов
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов    

5 декември, понеделник, 17:30

Ботев (Пловдив) - Верея

Главен съдия: Георги Кънчев Димитров        
Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев
4-ти съдия: Димитър Русенов Русев        
Допълнителни асистенти: Tихомир Асенов Алексов и Стефан Демирев Павлов
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев    

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Добави коментар ›› Коментари (2)

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КОКО
(Гост) 2
отговор
01 декември 2016 | 14:24

АБЕ ЩОМ ТОЯ ЩЕ ИМ СВИРИ НА ВЕЧНО ВТОРИТЕ,МОЖЕ И ДО ТОЧКА ДА СТИГНАТ,АМА СЪМНЯВА МЕ,ЧИЧО ВЕНЦИ ЩЕ ГИ ИЗПЛЮЩИ ТЕЛЕТАТА Рейтинг: 2 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 1
отговор
01 декември 2016 | 12:56

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Ние не се гордеем с този треньор и отбор
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Старши треньорът на Марица (Пловдив) Борислав Караматев бе поредният гост в предаването “Часът на Трета лига”. Доскорошният играч на клуба от пловдивския квартал “Кършияка” разкри как се е ...









							
							
							
						









		
	













			
			
			

			


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