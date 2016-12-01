БГ Футбол Ники Йорданов свири най-старото столично дерби, вижте всички назначения в Първа лига 01 декември 2016 | 12:24 - Обновена 0 0 0 0 2



Съдийски назначения за 17-ия кръг в Първа професионална лига:



2 декември, петък, 17:30 часа:



Локомотив (Пловдив) - Черно море



Главен съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Дениз Пиринов Соколов

4-ти съдия: Милен Дончев Арабаджиев

Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Ангел Детелинов Баялцалиев

Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов



3 декември, събота, 15:00 часа:



Дунав - Локомотив (Горна Оряховица)



Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Александър Ангелов Атанасов и Димо Дамянов Вълчев

4-ти съдия: Диян Христов Вълков

Допълнителни асистенти: Станислав Георгиев Тодоров и Димитър Иванов Желязков

Съдийски наблюдател: Веселин Богданов Йорданов



3 декември, събота, 17:30 часа:



Левски - Славия



Главен съдия: Николай Йорданов Колев

Асистенти: Николай Георгиев Георгиев и Андрей Венков Николов

4-ти съдия: Георги Йорданов Дойнов

Допълнителни асистенти: Георги Димитров Давидов и Рюстем Джемил Карагарен

Съдийски наблюдател: Илонка Миланова Джалева



4 декември, неделя, 15:00 часа:



Берое - Нефтохимик



Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов

Асистенти: Велислав Христов Миленков и Драгомир Руменов Милев

4-ти съдия: Йордан Петров Петров

Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Мустафа Севди Шефкет

Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев



4 декември, неделя, 17:30 часа:



ЦСКА-София - Пирин (Благоевград)



Главен съдия: Петър Стефанов Доровски

Асистенти: Петър Николов Джугански и Павлин Цветанов Михайлов

4-ти съдия: Веселин Мишев Добриянов

Допълнителни асистенти: Владимир Вълков Вълков и Неделчо Танчев Гаджалов

Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов



5 декември, понеделник, 17:30



Ботев (Пловдив) - Верея



Главен съдия: Георги Кънчев Димитров

Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев

4-ти съдия: Димитър Русенов Русев

Допълнителни асистенти: Tихомир Асенов Алексов и Стефан Демирев Павлов

Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев

Съдийската комисия към БФС определи Николай Йорданов за главен съдия на най-старото столично дерби. Опитният арбитър ще ръководи сблъсъка на "Герена" между Левски Славия тази събота от 17:30 часа. Двугият по-интересен двубой от кръга - Локомотив (Пловдив) Черно море , е поверен на Никола Попов.Главен съдия: Никола Антонов ПоповАсистенти: Георги Пламенов Тодоров и Дениз Пиринов Соколов4-ти съдия: Милен Дончев АрабаджиевДопълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Ангел Детелинов БаялцалиевСъдийски наблюдател: Йордан Костадинов ИвановГлавен съдия: Драгомир Димитров ДрагановАсистенти: Александър Ангелов Атанасов и Димо Дамянов Вълчев4-ти съдия: Диян Христов ВълковДопълнителни асистенти: Станислав Георгиев Тодоров и Димитър Иванов ЖелязковСъдийски наблюдател: Веселин Богданов ЙордановГлавен съдия: Николай Йорданов КолевАсистенти: Николай Георгиев Георгиев и Андрей Венков Николов4-ти съдия: Георги Йорданов ДойновДопълнителни асистенти: Георги Димитров Давидов и Рюстем Джемил КарагаренСъдийски наблюдател: Илонка Миланова ДжалеваГлавен съдия: Стефан Апостолов АпостоловАсистенти: Велислав Христов Миленков и Драгомир Руменов Милев4-ти съдия: Йордан Петров ПетровДопълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Мустафа Севди ШефкетСъдийски наблюдател: Евгени Георгиев ГеоргиевГлавен съдия: Петър Стефанов ДоровскиАсистенти: Петър Николов Джугански и Павлин Цветанов Михайлов4-ти съдия: Веселин Мишев ДобрияновДопълнителни асистенти: Владимир Вълков Вълков и Неделчо Танчев ГаджаловСъдийски наблюдател: Кирил Манолов ЛозановГлавен съдия: Георги Кънчев ДимитровАсистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев4-ти съдия: Димитър Русенов РусевДопълнителни асистенти: Tихомир Асенов Алексов и Стефан Демирев ПавловСъдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев

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