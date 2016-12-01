Ники Йорданов свири най-старото столично дерби, вижте всички назначения в Първа лига

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БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС определи Николай Йорданов за главен съдия на най-старото столично дерби. Опитният арбитър ще ръководи сблъсъка на "Герена" между Левски и Славия тази събота от 17:30 часа. Двугият по-интересен двубой от кръга - Локомотив (Пловдив) - Черно море, е поверен на Никола Попов.
Съдийски назначения за 17-ия кръг в Първа професионална лига:
2 декември, петък, 17:30 часа:
Локомотив (Пловдив) - Черно море
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Георги Пламенов Тодоров и Дениз Пиринов Соколов
4-ти съдия: Милен Дончев Арабаджиев
Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Ангел Детелинов Баялцалиев
Съдийски наблюдател: Йордан Костадинов Иванов
3 декември, събота, 15:00 часа:
Дунав - Локомотив (Горна Оряховица)
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Александър Ангелов Атанасов и Димо Дамянов Вълчев
4-ти съдия: Диян Христов Вълков
Допълнителни асистенти: Станислав Георгиев Тодоров и Димитър Иванов Желязков
Съдийски наблюдател: Веселин Богданов Йорданов
3 декември, събота, 17:30 часа:
Левски - Славия
Главен съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Николай Георгиев Георгиев и Андрей Венков Николов
4-ти съдия: Георги Йорданов Дойнов
Допълнителни асистенти: Георги Димитров Давидов и Рюстем Джемил Карагарен
Съдийски наблюдател: Илонка Миланова Джалева
4 декември, неделя, 15:00 часа:
Берое - Нефтохимик
Главен съдия: Стефан Апостолов Апостолов
Асистенти: Велислав Христов Миленков и Драгомир Руменов Милев
4-ти съдия: Йордан Петров Петров
Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Мустафа Севди Шефкет
Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев
4 декември, неделя, 17:30 часа:
ЦСКА-София - Пирин (Благоевград)
Главен съдия: Петър Стефанов Доровски
Асистенти: Петър Николов Джугански и Павлин Цветанов Михайлов
4-ти съдия: Веселин Мишев Добриянов
Допълнителни асистенти: Владимир Вълков Вълков и Неделчо Танчев Гаджалов
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов
5 декември, понеделник, 17:30
Ботев (Пловдив) - Верея
Главен съдия: Георги Кънчев Димитров
Асистенти: Мартин Емилов Венев и Борислав Николаев Колев
4-ти съдия: Димитър Русенов Русев
Допълнителни асистенти: Tихомир Асенов Алексов и Стефан Демирев Павлов
Съдийски наблюдател: Мартин Живков Богдев
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(Гост) 2
отговор
АБЕ ЩОМ ТОЯ ЩЕ ИМ СВИРИ НА ВЕЧНО ВТОРИТЕ,МОЖЕ И ДО ТОЧКА ДА СТИГНАТ,АМА СЪМНЯВА МЕ,ЧИЧО ВЕНЦИ ЩЕ ГИ ИЗПЛЮЩИ ТЕЛЕТАТА Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
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