Бейзбол Има сделка: МЛБ сключи нов колективен договор с любопитни промени 01 декември 2016 | 12:16 - Обновена Три часа преди крайния срок новият колективен трудов договор в МЛБ стана факт и така бе избегнат първият локаут в професионалния бейзбол след 1995 г. Малко преди 21 ч. източноамериканско време снощи (4 ч. тази сутрин българско време) в Ървинг, щата Тексас, собствениците на отбори и профсъюзът на играчите (MLBPA), под надзора на комисионера Роб Манфред, подписаха 5-годишно споразумение, което ще гарантира спокойствието във Висшата лига до края на сезон 2021.



От МЛБ все още не са публикували пълния текст на новия договор, но американските медии вече започнаха да разкриват подробности, доверявайки се на свои източници, запознати с преговорите. Сред най-важните промени, касаещи играта, е отпадането на Мача на звездите като фактор за определяне на домакинството в Световните серии. През последните 14 сезона предимство във финалния плейоф имаше шампионът на лигата победител в "Ол Стар" шоуто, но занапред това вече ще бъде отборът с по-добър баланс в редовния сезон.



Самият редовен сезон ще бъде удължен с четири дни и от 2018 г. ще продължава 187 дни, през които всеки от 30-те отбора ще трябва да изиграе своите 162 мача. Страните също така са се договорили за насрочване на повече ранни мачове, когато на даден тим предстои дълго пътуване след това.



Друг важен аспект е заложеното прогресивно увеличаване на тавана на клубните бюджети за заплати. Прагът, над който отборите ще бъдат облагани с т. нар. данък "лукс", ще скочи от прилаганото през последните 3 сезона ниво от $189 млн. на $195 млн. през 2017 г. и ще продължи да нараства до $197 млн. през 2018 г., $206 млн. през 2019 г., $209 млн. през 2020 г. и $210 млн. през 2021 г. Твърди се, че санкциите за спорадичните нарушители ще бъдат запазени близко до сегашните – от 22,5% до 50% върху разликата, но за регулярните прахосници санкцията може да достигне 92% за всеки долар над постановените.



Същевременно минималната годишна заплата на бейзболист в Мейджър лийг се увеличава от $507 500 сега на $535 000 през 2017 г. и ще нарасне до $545 000 през 2018 г. и $555 000 през 2019 г., след което ще се индексира според стандарта на живот в САЩ и Канада.



Съществени промени в аматьорския драфт не се очакват, след като собствениците засега са се отказали от желанието си в юнския избор да бъдат включени и международни играчи. Освен това клубовете ще бъдат ограничавани по отношение на това какъв бюджет могат да отделят за заплати на бейзболисти от чужбина.



Промени ще има и в антидопинговия кодекс, като се очаква наказанията за уличените в употреба на забранени вещества да бъдат драстично увеличени. В момента санкциите са спиране на състезателните права за 80 мача при първа положителна проба, за 162 мача при втора и доживотна дисквалификация при трета.



