Тенис Ясни са всички участници в основната схема на държавния турнир до 16 г. 30 октомври 2016 | 20:48 0 0 0 0 0



При девойките това са Ивайла Градинарова (ТК Велто), Елена Кралева (ТК Авеню), Беатрис Спасова (ТК Черно море Елит), Никол Димитрова (ТК Левски), Даря Шаламанова (ТК Виа Тенис Стар), Берна Яхе (ТК Локо 98), Кристина Стоянова (ТК 15-40) и Мартина Методиева (ТК Левски). При юношите топ поставен е Диан Недев (ТК Шумен), следван от Симеон Костов (ТК Авеню), Йоан Гърбачков (ТК Локомотив), Христо Валеов (ТК O.K. Sport), Венци Иванов (ТК Левски), Веселин Киселков (ТК Авеню), Владислав Каражов (ТК Левски) и Петко Петков (ТК Славия Бомел 9).



Ето всички резултати от 30 октомври (неделя):

Юноши, квалификации, трети кръг:

Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) – Никола Колячев (ТК Малееви, София) 6:0, 6:0

Али Али (ТК Локо 98, Пловдив) – Светлин Усов (ТК Диана, София) 3:6, 6:4, 6:2

Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) – Владимир Попов (ТК Академик 83, Пловдив) 6:2, 7:5

Максим Хорозов (ТК Албена, Пловдив) – Георги Северов (ТК Вектор Тенис Спорт, София) 6:2, 6:0

Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) – Александър Темов (ТК 15-40, София) 6:4, 6:1

Мерт Рамадан (ТК Хасково) – Ангел Иванов (ТК Хасково) 6:1, 6:1

Димитър Симеонов (ТК Виа Тенис Стар, София) – Любослав Иванчев (ТК Плевен 90) 6:3, 4:6, 6:3 На кортовете на ТК "Дема" в София продължава държавният турнир за юноши и девойки до 16 години. Място във втория кръг на сингъл си осигуриха шестима състезателя, преминали през квалификациите. Това са Александра Ганева (ТК Спорт Палас), Марина Христова (ТК Черно море Елит), Мерт Рамадан (ТК Хасково), Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996), Максим Хорозов (ТК Албена) и Самуил Конов (ТК Кристи). От утре участието си в състезанието започват и поставените тенисисти.При девойките това са Ивайла Градинарова (ТК Велто), Елена Кралева (ТК Авеню), Беатрис Спасова (ТК Черно море Елит), Никол Димитрова (ТК Левски), Даря Шаламанова (ТК Виа Тенис Стар), Берна Яхе (ТК Локо 98), Кристина Стоянова (ТК 15-40) и Мартина Методиева (ТК Левски). При юношите топ поставен е Диан Недев (ТК Шумен), следван от Симеон Костов (ТК Авеню), Йоан Гърбачков (ТК Локомотив), Христо Валеов (ТК O.K. Sport), Венци Иванов (ТК Левски), Веселин Киселков (ТК Авеню), Владислав Каражов (ТК Левски) и Петко Петков (ТК Славия Бомел 9).Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) – Никола Колячев (ТК Малееви, София) 6:0, 6:0Али Али (ТК Локо 98, Пловдив) – Светлин Усов (ТК Диана, София) 3:6, 6:4, 6:2Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) – Владимир Попов (ТК Академик 83, Пловдив) 6:2, 7:5Максим Хорозов (ТК Албена, Пловдив) – Георги Северов (ТК Вектор Тенис Спорт, София) 6:2, 6:0Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) – Александър Темов (ТК 15-40, София) 6:4, 6:1Мерт Рамадан (ТК Хасково) – Ангел Иванов (ТК Хасково) 6:1, 6:1Димитър Симеонов (ТК Виа Тенис Стар, София) – Любослав Иванчев (ТК Плевен 90) 6:3, 4:6, 6:3 Девойки, основна схема, първи кръг:

Александра Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен) – Йоана Кумчева (ТК Локомотив, Пловдив) 5:7, 6:1, 6:2

Анита Иванова (ТК Нова Загора) – Десислава Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен) 7:6(3), 6:1

Далия Георгиева (ТК Хасково) – Стела Симеонова (ТК Малееви, София) 6:4, 6:2

Мирела Шкумбова (ТК Банкя) – Никол Русева (ТК Престиж, Велико Търново) 6:0, 6:4

Катерина Танева (ТК Вектор Тенис Спорт, София) – Симона Илиева (ТК O.K. Sport, София) 6:3, 6:3

Марина Христова (ТК Черно море Елит, Варна) – Тинка Сурова (ТК Тракия СКЛАТ, Пловдив) 6:2, 6:1

Мира Димова (ТК Локо 98, Пловдив) – Ивона Сеизова (ТК 15-40, София) 6:2, 6:0

Ралица Александрова (ТК Банкя) – Деа Чипева (ТК Диана, София) 6:1, 6:3 Юноши, основна схема, първи кръг:

Максим Хорозов (ТК Албена, Пловдив) – Никола Керемедчиев (ТК Дема, София) 6:2, 6:1

Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) - Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) 6:2, 6:0

Мерт Рамадан (ТК Хасково) - Али Али (ТК Локо 98, Пловдив) 7:5, 6:3

Никола Тупаров (ТК Малееви, София) – Денислав Проданов (ТК Свиленград) 7:5, 2:6, 6:1

Пламен Пенев (ТК Левски, София) – Марио Радев (ТК Бачиново 92, Благоевград) 6:0, 6:0

Симеон Терзиев (ТК Диана, София) – Васил Димитров (ТК 15-40, София) 3:6, 7:5, 6:3

Николай Николов (ТК Авеню, Бургас) – Тихомир Тодоров (ТК Супер Спорт, Варна) 7:5, 6:7(5), 6:1

Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) - Димитър Симеонов (ТК Виа Тенис Стар, София) 6:4, 7:5 Девойки, двойки, първи кръг:

Надежда Костова (ТК Галакси Спорт, Бургас)/ Катерина Танева (ТК Вектор Тенис Спорт, София) - Симона Илиева (ТК O.K. Sport, София)/ Тинка Сурова (ТК Тракия СКЛАТ, Пловдив) 7:5, 6:1 Девойки, двойки, втори кръг:

Кристина Стоянова (ТК 15-40, София)/Даря Шаламанова (ТК Виа Тенис Стар, София) – Йоана Кумчева (ТК Локомотив, Пловдив)/Мария Гаджева (ТК Локомотив, Пловдив) 6:0, 6:3

Берна Яхе (ТК Локо 98, Пловдив)/Ивайла Градинарова (ТК Велто, Варна) – Ивона Сеизова (ТК 15-40, София)/Деа Чипева (ТК Диана, София) 6:1, 6:4

Мирела Шкумбова (ТК Банкя)/Ралица Александрова (ТК Банкя) – Никол Димитрова (ТК Левски, София)/Мартина Методиева (ТК Левски, София) 7:6(1), 6:1

Александра Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен) – Марина Христова (ТК Черно море Елит, Варна) – Надежда Костова (ТК Галакси Спорт, Бургас)/Катерина Танева (ТК Вектор Тенис Спорт, София) 6:4, 2:6, 10:6 Юноши, двойки, първи кръг:

Симеон Терзиев (ТК Диана, София)/Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) – Мерт Рамадан (ТК Хасково)/Али Али (ТК Локо 98, Пловдив) 6:4, 6:1

Димитър Симеонов (ТК Виа Тенис Стар, София)/Петко Петков (ТК Славия Бомел 9, София) - Емил Александров (ТК Дема, София)/Никола Керемедчиев (ТК Дема, София) 6:0, 6:3

Васил Димитров (ТК 15-40, София)/Денислав Проданов (ТК Свиленград) – Марио Радев (ТК Бачиново 92, Благоевград)/Евелин Шопов (ТК Железничар 1996, Пловдив) 6:1, 6:1

Никола Тупаров (ТК Малееви, София)/Владислав Каражов (ТК Левски, София) – Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София)/Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) 6:2, 6:3

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 255

1