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Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия (ГАЛЕРИЯ)

29 октомври 2016 | 17:06 - Обновена
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия (ГАЛЕРИЯ)
Селекционерът на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) продължават без грешка в Суперлигата на Русия. Локомотив постигна у дома категорична победа над Динамо (Краснодар) с 3:0 (32:30, 25:16, 25:17) в мач от 6-ия кръг, който се игра Спортния комплекс “Север” в Новосибирск.
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
Това бе 6-а поредна победа за Пламен Константинов и неговите възпитаници, след който “железничарите” останаха еднолично на върха в класирането с актив от 16 точки.
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
Сергей Савин заби 15 точки (1 ас, 4 блока, 50% ефективност в атака, 7% перфектно и 27% позитивно посрещане), а Илияс Куркаев добави още 13 точки (1 ас, 2 блока, 91% ефективност в атака).
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
Звездата Николай Павлов се отчете с 12 точки (1 ас, 44% ефективност в атака).
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
За Динамо, който е воден от бившият наставник на Локомотив и бивш селекционер на Русия Андрей Воронков най-резултатен стана Иван Комаров с едва 9 точки.
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
Поражението бе 6-о поред за тима от Краснодар, който остава последен във временното класиране с актив само от 1 точка.
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО (КРАСНОДАР) 3:0 (32:30, 25:16, 25:17)
ЛОКОМОТИВ: Кавика Шоджи 2, Николай Павлов 12, Сергей Савин 15, Лукаш Дивиш 1, Илияс Куркаев 13, Алексей Самойленко 9 - Ерик Шоджи-либеро (Евгений Банов, Вячаслав Тарасов, Станислав Ерьомин 5)
Старши-треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
ДИНАМО: Андрей Зубков, Максим Куликов 7, Иван Комаров 9, Сергей Бурцев 7, Александър Кимеров 5, Леонид Кузнецов 2 - Валерий Комаров-либеро (Владислав Жлоба, Алексей Налобин 3, Богдан Гилвенко 4, Антон Дубровин 2, Олег Ченталович 1)
Старши-треньор: Андрей Воронков.
Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия 
СНИМКИ: Lokovolley.ru

ГАЛЕРИЯ от мача ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО КРАСНОДАР 3:0 - ТУК!!!

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