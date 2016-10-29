Пламен Константинов и Локо с 6-а поредна победа в Русия (ГАЛЕРИЯ)

|
|
На живо
|
›› Анкета
›› Булевард
Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
|
Волейбол
Селекционерът на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) продължават без грешка в Суперлигата на Русия. Локомотив постигна у дома категорична победа над Динамо (Краснодар) с 3:0 (32:30, 25:16, 25:17) в мач от 6-ия кръг, който се игра Спортния комплекс “Север” в Новосибирск.
Това бе 6-а поредна победа за Пламен Константинов и неговите възпитаници, след който “железничарите” останаха еднолично на върха в класирането с актив от 16 точки.
Сергей Савин заби 15 точки (1 ас, 4 блока, 50% ефективност в атака, 7% перфектно и 27% позитивно посрещане), а Илияс Куркаев добави още 13 точки (1 ас, 2 блока, 91% ефективност в атака).
Звездата Николай Павлов се отчете с 12 точки (1 ас, 44% ефективност в атака).
За Динамо, който е воден от бившият наставник на Локомотив и бивш селекционер на Русия Андрей Воронков най-резултатен стана Иван Комаров с едва 9 точки.
Поражението бе 6-о поред за тима от Краснодар, който остава последен във временното класиране с актив само от 1 точка.
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО (КРАСНОДАР) 3:0 (32:30, 25:16, 25:17)
ЛОКОМОТИВ: Кавика Шоджи 2, Николай Павлов 12, Сергей Савин 15, Лукаш Дивиш 1, Илияс Куркаев 13, Алексей Самойленко 9 - Ерик Шоджи-либеро (Евгений Банов, Вячаслав Тарасов, Станислав Ерьомин 5)
Старши-треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
ДИНАМО: Андрей Зубков, Максим Куликов 7, Иван Комаров 9, Сергей Бурцев 7, Александър Кимеров 5, Леонид Кузнецов 2 - Валерий Комаров-либеро (Владислав Жлоба, Алексей Налобин 3, Богдан Гилвенко 4, Антон Дубровин 2, Олег Ченталович 1)
Старши-треньор: Андрей Воронков.
СНИМКИ: Lokovolley.ru
ГАЛЕРИЯ от мача ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО КРАСНОДАР 3:0 - ТУК!!!
Още по темата
Коментирай
|
›› Волейбол
Италия - А 1
›› Европейски футбол
Левски | ЦСКА | Лудогорец | Първа лига | Втора лига | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Волейбол | Тенис | Формула 1 | Баскетбол
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Fans on Facebook
Follow us on Twitter
Video on Youtube
Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group
Няма коментари.