Chivas Regal организира семинари, част от конкурса за социално предприемачество The Venture

От днес при огромен интерес в Innovation Starter Box започва организираната от Chivas Regal пре-акселераторска програма, част от ежегодния конкурс за идеи, които имат за цел да направят света по-добър, Chivas The Venture. Тя ще се проведе в четири дни – 28 и 29 октомври и 4 и 5 ноември, като местата за първите два дни са почти изчерпани.Семинарите ще бъдат водени от лектори и ментори от екипа на ко-уъркинг пространството, намиращо се в Sofia Tech Park. Сред тях са Тодор Брешков, управляващ партньор на LAUNCHHub, Борис Христов, основател на 356Labs, Светлан Станоев, съ-основател на The Business Institute и др. Те са отворени за всички фирми с работещ социално ориентиран бизнес (или поне с идея за такъв) и имат за цел да развият ключови умения за един успешен предприемач като презентационни умения, създаване на социален фокус в бизнеса, разказване на истории и създаване на успешни и устойчиви стартиращи компании.Пре-акселераторската програма е част от тазгодишната концепция на конкурса The Venture – www.chivaselevator.bg , която има за цел да помогне на всички желаещи да вземат участие в състезанието с награден фонд $1 млн. да се подготвят по-добре за него. От една страна, като усъвършенстват своя проект и начина, по който го представят, а от друга – като попълнят екипа си с правилния човек, който ще им помогне да променят света.Докато първото се случва посредством семинарите в Innovation Starter Box, второто става на сайта. Там, благодарение на изградената в него платформа, амбициозни студенти, които искат да променят света, могат да си нaправят профил и да бъдат забелязани от някой от българските стартъпи, които са се посветили на същата кауза.Ако желаете да вземете участие в пре-акселераторската програма, е необходимо да си направите регистрация предварително, тъй като местата са ограничени, а ако сте човек, който иска да промени света и му търсите съмишленици, може да ги намерите тук. Chivas The Venture – Win The Right Way е глобална инициатива на Chivas, която дава възможност на млади предприемачи да осъществят бизнес, който създава предпоставка за значима социална промяна. В конкурса ще вземат участие 32 държави, като на локално ниво жури ще определи кой проект да представи страната на глобалния финал на Chivas The Venture и да се състезава за дял от наградния фонд от $1.000.000.Финалистите ще заминат на едноседмично обучение за управление на бизнес и ще представят идеите си пред световни бизнес лидери.Наградният фонд от $1.000.000 ще бъде разпределен между тях, като $250 000 ще бъдат разпределени чрез 5-седмично гласуване, a останалите $750.000 ще бъдат разпределени от глобално жури между един или повече екипи.

