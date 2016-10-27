Съдийски назначения за мачовете от 11-ия кръг във Втора лига

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
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БГ Футбол
Втора професионална футболна лига на България, съдийски назначения за 11-ия кръг:
29 октомври, събота, 15:00 часа:
ПФК Спартак Плевен - Несебър
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС: Николай Георгиев Попниколов и Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Камен Михайлов Алексиев
29 октомври, събота, 15:00 часа:
Септември София - Царско Село
ГС: Мустафа Севди Шефкет
АС: Мирослав Николаев Желев и Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
СН: Иван Стоянчев Алексиев
29 октомври, събота, 15:00 часа:
Левски Карлово - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Георги Милков Гинчев
АС: Венцислав Бориславов Банчев и Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йосиф Петров Ронков
29 октомври, събота, 15:00 часа:
Ботев Враца - ФК Ботев Гълъбово 1945
ГС: Димитър Иванов Желязков
АС: Мирослав Николаев Симеонов и Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Вихрен Веселинов Манев
СН: Николай Рангелов Рангелов
30 октомври, неделя, 14:45 часа:
Етър - ПФК ЦСКА София ЕАД II
ГС: Петър Кирилов Костадинов
АС: Александър Ангелов Атанасов и Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Любомир Йорданов Войков
30 октомври, неделя, 15:00 часа:
ФК Оборище Панагюрище - ПФК Банско 1951 АД
ГС: Николай Валентинов Малджански
АС: Даниел Жаниев Цолов и Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мартин Емилов Стоименов
СН: Асен Йорданов Николов
30 октомври, неделя, 15:00 часа:
Локомотив София - Витоша
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС: Иван Стефчов Станев и Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Кирил Петков Йорданов
30 октомври, неделя, 15:00 часа:
ОФК Поморие - ФК Созопол
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Диян Христов Вълков и Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Павлин Хачик Тютюнджиян
СН: Красимир Здравков Стойчев
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