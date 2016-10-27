Съдийски назначения за мачовете от 11-ия кръг във Втора лига

Втора професионална футболна лига на България, съдийски назначения за 11-ия кръг: 29 октомври, събота, 15:00 часа: ПФК Спартак Плевен - Несебър ГС: Георги Юлиянов Иванов АС: Николай Георгиев Попниколов и Кирил Валентинов Чакъров 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Камен Михайлов Алексиев 29 октомври, събота, 15:00 часа: Септември София - Царско Село ГС: Мустафа Севди Шефкет АС: Мирослав Николаев Желев и Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева СН: Иван Стоянчев Алексиев 29 октомври, събота, 15:00 часа: Левски Карлово - ПФК Лудогорец АД II ГС: Георги Милков Гинчев АС: Венцислав Бориславов Банчев и Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Йосиф Петров Ронков 29 октомври, събота, 15:00 часа: Ботев Враца - ФК Ботев Гълъбово 1945 ГС: Димитър Иванов Желязков АС: Мирослав Николаев Симеонов и Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Вихрен Веселинов Манев СН: Николай Рангелов Рангелов 30 октомври, неделя, 14:45 часа: Етър - ПФК ЦСКА София ЕАД II ГС: Петър Кирилов Костадинов АС: Александър Ангелов Атанасов и Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев СН: Любомир Йорданов Войков 30 октомври, неделя, 15:00 часа: ФК Оборище Панагюрище - ПФК Банско 1951 АД ГС: Николай Валентинов Малджански АС: Даниел Жаниев Цолов и Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Мартин Емилов Стоименов СН: Асен Йорданов Николов 30 октомври, неделя, 15:00 часа: Локомотив София - Витоша ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС: Иван Стефчов Станев и Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Петър Григоров Григоров СН: Кирил Петков Йорданов 30 октомври, неделя, 15:00 часа: ОФК Поморие - ФК Созопол ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Диян Христов Вълков и Светослав Станимиров Стойчев 4-ТИ: Павлин Хачик Тютюнджиян СН: Красимир Здравков Стойчев

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