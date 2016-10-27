БГ Футбол Варненец ще ръководи Ботев (Пд) - Левски, ето всички назначения за 12-ия кръг 27 октомври 2016 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 5 Варненецът Драгомир Драганов ще ръководи един от най-интересните сблъсъци от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят в Коматево е тази неделя, от 17:30 часа. Помощници на Драганов ще бъдат Мартин Димитров и Станимир Илков. Георги Димитров пък ще има тежката задача да бъде главен съдия на друг интригуващ мач от кръга - ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив). Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.



28 октомври, петък, 17:30 ч.:



Локомотив (Горна Оряховица) - Славия



Главен съдия: Георги Николов Кабаков

Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Мартин Емилов Венев

Четвърти съдия: Николай Тодоров Христов

Допълнителни асистенти: Стефан Демирев Павлов и Радослав Петров Гидженов

Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов



28 октомври, петък, 20:00 ч.:



Дунав - Лудогорец



Главен съдия: Николай Йорданов Колев

Асистенти: Иван Захариев Вълчев и Павлин Цветанов Михайлов

Четвърти съдия: Ивайло Пламенов Атанасов

Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Никола Илиянов Атанасов

Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов



29 октомври, събота, 17:30 ч.:



ЦСКА–София - Локомотив Пловдив



Главен съдия: Георги Кънчев Димитров

Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Русенов Русев

Четвърти съдия: Драгомир Руменов Милев

Допълнителни асистенти: Румен Красимиров Христов и Вангел Борисов Вангелов

Съдийски наблюдател: Евгени Тодоров Геров



29 октомври, събота, 20:00 ч.:



Берое - Монтана



Главен съдия: Никола Антонов Попов

Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Георги Пламенов Тодоров

Четвърти съдия: Димитър Божидаров Стоилов

Допълнителни асистенти: Волен Валентинов Чинков и Неделчо Танчев Гаджалов

Съдийски наблюдател: Йордан Динков Сталев



30 октомври, неделя, 17:30 ч.:



Ботев (Пловдив) - Левски



Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов

Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Станимир Илков Илков

Четвърти съдия: Димо Дамянов Вълчев

Допълнителни асистенти: Валентин Станчев Железов и Димитър Цолов Буров

Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов



30 октомври, неделя, 20:00 ч.:



Черно море - Нефтохимик



Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев

Асистенти: Мартин Руменов Ангелов и Андрей Венков Николов

Четвърти съдия: Георги Спасов Славов

Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Рюстем Джемил Карагарен

Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев



31 октомври, понеделник, 20:00 ч.:



Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)



Главен съдия: Владимир Вълков Вълков

Асистенти: Тони Бонев Пандарски и Йордан Петров Петров

Четвърти съдия: Николай Неделчев Чакъров

Допълнителни асистенти: Ивайло Иванов Стоянов и Тихомир Асенов Алексов

Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов



Забележка: СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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