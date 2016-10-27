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Варненец ще ръководи Ботев (Пд) - Левски, ето всички назначения за 12-ия кръг

27 октомври 2016 | 12:07 - Обновена
Варненец ще ръководи Ботев (Пд) - Левски, ето всички назначения за 12-ия кръг
Варненецът Драгомир Драганов ще ръководи един от най-интересните сблъсъци от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят в Коматево е тази неделя, от 17:30 часа. Помощници на Драганов ще бъдат Мартин Димитров и Станимир Илков. Георги Димитров пък ще има тежката задача да бъде главен съдия на друг интригуващ мач от кръга - ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив). Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.

28 октомври, петък, 17:30 ч.:

Локомотив (Горна Оряховица) - Славия

Главен съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Мартин Емилов Венев
Четвърти съдия: Николай Тодоров Христов   
Допълнителни асистенти: Стефан Демирев Павлов и Радослав Петров Гидженов 
Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов      

28 октомври, петък, 20:00 ч.:

Дунав - Лудогорец

Главен съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Иван Захариев Вълчев и Павлин Цветанов Михайлов 
Четвърти съдия: Ивайло Пламенов Атанасов    
Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Никола Илиянов Атанасов 
Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов        

29 октомври, събота, 17:30 ч.:

ЦСКА–София - Локомотив Пловдив

Главен съдия: Георги Кънчев Димитров    
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Русенов Русев 
Четвърти съдия: Драгомир Руменов Милев    
Допълнителни асистенти: Румен Красимиров Христов и Вангел Борисов Вангелов 
Съдийски наблюдател: Евгени Тодоров Геров      

29 октомври, събота, 20:00 ч.:

Берое - Монтана

Главен съдия: Никола Антонов Попов   
Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Георги Пламенов Тодоров 
Четвърти съдия: Димитър Божидаров Стоилов   
Допълнителни асистенти: Волен Валентинов Чинков и Неделчо Танчев Гаджалов 
Съдийски наблюдател: Йордан Динков Сталев        

30 октомври, неделя, 17:30 ч.:

Ботев (Пловдив) - Левски

Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов    
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Станимир Илков Илков 
Четвърти съдия: Димо Дамянов Вълчев   
Допълнителни асистенти: Валентин Станчев Железов и Димитър Цолов Буров 
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов      

30 октомври, неделя, 20:00 ч.:

Черно море - Нефтохимик

Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев    
Асистенти: Мартин Руменов Ангелов и Андрей Венков Николов
Четвърти съдия: Георги Спасов Славов    
Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Рюстем Джемил Карагарен 
Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев        

31 октомври, понеделник, 20:00 ч.:

Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)

Главен съдия: Владимир Вълков Вълков    
Асистенти: Тони Бонев Пандарски и Йордан Петров Петров 
Четвърти съдия: Николай Неделчев Чакъров    
Допълнителни асистенти: Ивайло Иванов Стоянов и Тихомир Асенов Алексов 
Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов        

Забележка: СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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Спортни новини		 Прочетена 2973

Добави коментар ›› Коментари (5)

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бг
(Гост) 5
отговор
27 октомври 2016 | 16:04

Това какво означава ликвидация до край браво Домус. Рейтинг: 1 0

InternetPari
(Гост) 4
отговор
27 октомври 2016 | 15:08

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asd
(Гост) 3
отговор
27 октомври 2016 | 15:07

софианец няма да свири на мач между Пловдив и София?! Какво става?! Слагайте някое дебело шопче ,че сините са загубени! Поне на червено-оранжевите приятелки сте сложили шоп да им свири. Левски и Цска враговете на българския футбол! Рейтинг: 6 3

BULTRAS
(Гост) 2
отговор
27 октомври 2016 | 14:03

Ще ви шибамеее Рейтинг: 7 0

СИГУРНИ МАЧ0ВЕ >>>>
(Гост) 1
отговор
27 октомври 2016 | 12:19

PROGNOZITE1X2. C0M >>> ВИЖТЕ ТОП 10 НА НАЙ-ЗАЛAГAHИTE МAЧ0BE ВСЕКИ ДЕН !!!! Рейтинг: 0 2 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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