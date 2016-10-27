Варненец ще ръководи Ботев (Пд) - Левски, ето всички назначения за 12-ия кръг

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Кармен Електра на 46 - гола и прекрасна (снимки)
Кармен Електра – мокрият сън на всички мъже по света вече няколко десетилетия. View this post on Instagram @elirusselllinnetz A post shared by ...Виж още
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БГ Футбол
Варненецът Драгомир Драганов ще ръководи един от най-интересните сблъсъци от 12-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят в Коматево е тази неделя, от 17:30 часа. Помощници на Драганов ще бъдат Мартин Димитров и Станимир Илков. Георги Димитров пък ще има тежката задача да бъде главен съдия на друг интригуващ мач от кръга - ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив). Негови асистенти ще бъдат Иво Колев и Димитър Русев.
28 октомври, петък, 17:30 ч.:
Локомотив (Горна Оряховица) - Славия
Главен съдия: Георги Николов Кабаков
Асистенти: Мартин Веселинов Маргаритов и Мартин Емилов Венев
Четвърти съдия: Николай Тодоров Христов
Допълнителни асистенти: Стефан Демирев Павлов и Радослав Петров Гидженов
Съдийски наблюдател: Георги Крумов Виделов
28 октомври, петък, 20:00 ч.:
Дунав - Лудогорец
Главен съдия: Николай Йорданов Колев
Асистенти: Иван Захариев Вълчев и Павлин Цветанов Михайлов
Четвърти съдия: Ивайло Пламенов Атанасов
Допълнителни асистенти: Станислав Тошев Ставров и Никола Илиянов Атанасов
Съдийски наблюдател: Светослав Петров Славов
29 октомври, събота, 17:30 ч.:
ЦСКА–София - Локомотив Пловдив
Главен съдия: Георги Кънчев Димитров
Асистенти: Иво Николаев Колев и Димитър Русенов Русев
Четвърти съдия: Драгомир Руменов Милев
Допълнителни асистенти: Румен Красимиров Христов и Вангел Борисов Вангелов
Съдийски наблюдател: Евгени Тодоров Геров
29 октомври, събота, 20:00 ч.:
Берое - Монтана
Главен съдия: Никола Антонов Попов
Асистенти: Веселин Мишев Добриянов и Георги Пламенов Тодоров
Четвърти съдия: Димитър Божидаров Стоилов
Допълнителни асистенти: Волен Валентинов Чинков и Неделчо Танчев Гаджалов
Съдийски наблюдател: Йордан Динков Сталев
30 октомври, неделя, 17:30 ч.:
Ботев (Пловдив) - Левски
Главен съдия: Драгомир Димитров Драганов
Асистенти: Мартин Иванов Димитров и Станимир Илков Илков
Четвърти съдия: Димо Дамянов Вълчев
Допълнителни асистенти: Валентин Станчев Железов и Димитър Цолов Буров
Съдийски наблюдател: Кирил Манолов Лозанов
30 октомври, неделя, 20:00 ч.:
Черно море - Нефтохимик
Главен съдия: Ангел Детелинов Баялцалиев
Асистенти: Мартин Руменов Ангелов и Андрей Венков Николов
Четвърти съдия: Георги Спасов Славов
Допълнителни асистенти: Боян Георгиев Славков и Рюстем Джемил Карагарен
Съдийски наблюдател: Евгени Георгиев Георгиев
31 октомври, понеделник, 20:00 ч.:
Пирин (Благоевград) - Верея (Стара Загора)
Главен съдия: Владимир Вълков Вълков
Асистенти: Тони Бонев Пандарски и Йордан Петров Петров
Четвърти съдия: Николай Неделчев Чакъров
Допълнителни асистенти: Ивайло Иванов Стоянов и Тихомир Асенов Алексов
Съдийски наблюдател: Антон Симеонов Генов
Забележка: СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
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(Гост) 5
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(Гост) 4
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(Гост) 3
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софианец няма да свири на мач между Пловдив и София?! Какво става?! Слагайте някое дебело шопче ,че сините са загубени! Поне на червено-оранжевите приятелки сте сложили шоп да им свири. Левски и Цска враговете на българския футбол! Рейтинг: 6 3
(Гост) 2
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