Това е наистина мило (видео)

Този пък Димитров получи мило обяснение в любов от група дечица от фондацията Rays of Sunshine. Благотоврителната организация помага на малчугани на възраст между 3 и 18 години в Обединеното кралство, които страдат от различни тежки заболявания. A video posted by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Oct 24, 2016 at 1:14pm PDT



"Обичаме те, Григор", казват дечицата в милото видео, като не пропускат да изпратят въздушни целувки на българина. След това и Григор, който споделя клипа в профила си в Instagram, отговоря: "Аз ви обичам повече! Озарихте деня ми". Първата ракета на България Григор Димитров е едно от най-популярните лица в мъжкия тенис в момента. 25-годишният хасковлия има фенове както сред малчуганите, така и сред по-зрелите любители на тениса.Този пък Димитров получи мило обяснение в любов от група дечица от фондацията Rays of Sunshine. Благотоврителната организация помага на малчугани на възраст между 3 и 18 години в Обединеното кралство, които страдат от различни тежки заболявания."Обичаме те, Григор", казват дечицата в милото видео, като не пропускат да изпратят въздушни целувки на българина. След това и Григор, който споделя клипа в профила си в Instagram, отговоря: "Аз ви обичам повече! Озарихте деня ми".

