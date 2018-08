Волейбол Модена измъкна Суперкупата на Италия след 3:2 над Перуджа без Чернокожев (видео + снимки) 25 септември 2016 | 21:42 - Обновена 0 0 0 0 1



Така Модена спечели Суперкупата на Италия за втора поредна година и общо за трети път в историята си. Перуджа пък остана на второ място. По-рано днес гранда Кучине Лубе (Чивитанова), с национала Цветан Соколов, спечели бронзовите медали в турнира, след като надигра Диатек (Тренто) също с 3:2 гейма.



Първият гейм започна равностойно до 4:4, след което Модена дръпна с 6:4 след две последователни атаки на капитана си Неманя Петрич. Последва равенство при 6:6 след блокада на Емануеле Бирарели, след което Перуджа поведе с 9:7 след ас на аржентинския разпределител Лучано Де Чеко. Шампионите от Модена изравниха при 10:10, след което двата тима продължиха отново равностойно. Перуджа успяха отново да излязат напред в резултата при 18:15 след грешка на Петрич и няколко добри изяви при мрежата на Бирарели. "Червените дяволи" запазиха предимството си до 22:21, но последва обрат и геймбол за Модена - 24:22 след блокада на Матео Пиано и силен ас на американеца Максуъл Холт. Домакините на турнира успяха да вземат гейма с 25:22 след контра на Петрич. В началото на втората част Перуджа поведе с 6:3 след контра на Иван Зайцев и страхотен блок на Марко Подрасчанин. Разликата нарасна до 8:4 след ас на американския национал Аарън Ръсел. Въпреки усилията на Модена, преднината на Перуджа продължи да расте до 16:10 след нов мощен ас на Ръсел. Резултатът нарасна до 20:12 след поредна страхотна атака на Зайцев, след което Перуджа спокойно затвори гейма в своя полза при 25:19 след грешка от сервис на Холт.



След равностойното начало на третия гейм Модена поведе с 9:5 след ас на Неманя Петрич и бомбена атака на френската звезда Ървин Нгапет. Шампионите на Италия и носители на трофея запазиха преднината си до 16:12 след сервис в аут на Иван Зайцев. Разликата стана 19:14 след силен ас на Нгапет, но след това Перуджа намали до 20:18 след няколко добри атаки на австрийския национал Александър Бергер. Все пак Модена стигна до крайното 25:22 след нова отлична атака на Нгапет. Четвъртата част тръгна страхотно за "червените дяволи" от Перуджа, които поведоха с 5:3 и 8:4 след силни изяви на Емануеле Бирарели и Аарън Ръсел. Преднината на вицешампионите стана 12:4 след мощна атака на Зайцев, контра през центъра на Марко Подрасчанин и страхотно пускане на Лучано Де Чеко. Постепенно Модена успя да намали до 14:11 след серия от силни сервиси на Лука Ветори. Перуджа обаче успя да си възстанови предимството си при 17:12, 19:13 и 21:14 след контра на Зайцев. Модена реагира веднага, като първо намали до 21:22 след поредица от грешки на Перуджа, а след това дори изравни при 24:24 след страхотен блок на Матео Пиано. Все пак момчетата на треньора Слободан Ковач измъкнаха гейма с 26:24 след нова силна атака и блокада на Иван Зайцев, с което вкараха мача в тайбрек.



Петият решителен гейм тръгна равностойно до 3:3, след което Перуджа поведе с 6:3 след отлични изяви на Марко Подрасчанин и Александър Бергер. Размяната на полетата пък дойде при 8:3 за "червените дяволи" след нов блок на Подрасчанин и страхотна контраатака-пайп на Аарън Ръсел. Модена успя да намали до 9:8 след атака на Неманя Петрич и две отлични блокади на завърналия се в игра френски национал Кевин Льо Ру. Шампионите даже обърнаха до 12:10 в своя полза след ас на Льо Ру и две успешни контри на Ървин Нгапет. Перуджа успя да стигне до 13:13 след нов страхотен блок на Подрасчанин. Равенството се запази до 15:15, но в крайна сметка Модена спечели тайбрека със 17:15 след блокада на Льо Ру и силен ас на Максуъл Холт, а с това финала с 3:2 и Суперкупата на Италия.



Най-резултатни за Модена станаха френската звезда Ървин Нгапет (1 блок, 41% ефективност в атака и 20% перфектно посрещане) и сръбският капитан на тима Неманя Петрич (2 блока, 53% ефективност в атака и 29% перфектно посрещане) с 20 и 19 точки за победата. Петрич бе определен и за най-полезен играч (MVP) на мача. За тима на Перуджа Иван Зайцев заби 23 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака), а Аарън Ръсел добави 18 точки (2 аса, 53% ефективност в атака и 29% перфектно посрещане), но и това не бе достатъчно за успеха. Вили Чернокожев пък отново остана резерва и не влезе в игра.



АЗИМУТ (МОДЕНА) - СЪР СЕЙФТИ КОНАД (ПЕРУДЖА) 3:2 (25:22, 19:25, 25:22, 24:26, 17:15)

МОДЕНА: Сантяго Ордуна 2, Лука Ветори 14, Ървин Нгапет 20, Неманя Петрич 19, Максуъл Холт 11, Кевин Льо Ру 3 - Салваторе Росини-либеро (Матео Пиано 7, Брайън Кук 1, Якопо Масари, Суон Нгапет)

Старши-треньор: Роберто Пиаца

ПЕРУДЖА: Лучано Де Чеко 3, Иван Зайцев 23, Аарън Ръсел 18, Александър Бергер 11, Марко Подрасчанин 14, Емануеле Бирарели 8 - Андреа Бари-либеро (Михайло Митич, Доре Дела Лунга)

Старши-треньор: Слободан Ковач.

