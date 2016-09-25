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Тенис

Държавният турнир до 14 г. вече е на полуфинална фаза

25 септември 2016 | 10:54 - Обновена
Държавният турнир до 14 г. вече е на полуфинална фаза

Вече са известни участниците в полуфиналите на държавния турнир до 14 г., който се провежда на ТК "Хасково". Днес се изиграха два кръга от надпреварата на сингъл, като в топ четири при девойките попаднаха само поставени състезателки. На полуфиналите една срещу друга ще се изправят номер 1 Лилия Димова (ТК Димитровград) срещу номер 6 Стела Пеева (ТК Авеню, Бургас) и номер 2 Дария Радулова (ТК Августа Траяна, Стара Загора) срещу номер 4 Елена Кралева (ТК Авеню, Бургас).

При юношите единият финалист ще бъде определен от срещата между номер 1 в схемата Денислав Проданов (ТК Свиленград) и номер 4 Марио Радев (ТК Бачиново 92, Благоевград). Другата полуфинална двойка ще противопостави Николай Неделчев (ТК Черно море Елит, Варна) срещу номер 3 Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) или Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив). В състезанието по двойки при девойките полуфиналните мачове са Лилия Димова (ТК Димитровград)/Елена Кралева (ТК Авеню, Бургас) - Александра Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен)/Марина Христова (ТК Черно море Елит, Варна) и Мирела Шкумбова (ТК Банкя)/Катерина Димитрова (ТК Локо 98, Пловдив) - Ралица Александрова (ТК Банкя)/Анита Иванова (ТК Нова Загора).

Ето и всички резултати от 24 септември (събота):
Девойки, сингъл, 2 кръг:
Катерина Димитрова (ТК Локо 98, Пловдив) – Виолина Митрофанова (ТК Спорт Палас, Сливен) 6:1, 6:1
Ралица Александрова (ТК Банкя) – Марина Христова (ТК Черно море Елит, Варна) 6:4, 6:1
Стела Пеева (ТК Авеню, Бургас) – Никол Русева (ТК Престиж, Велико Търново) 6:2, 7:6(0)
Анита Иванова (ТК Нова Загора) – Цвета Радева (ТК Плевен 90) 6:2, 6:3
Елена Кралева (ТК Авеню, Бургас) – Валерия Бесова (ТК Авеню, Бургас) 6:0, 6:2
Мирела Шкумбова (ТК Банкя) – Анастасия-Александра Николова (ТК Кристи, Дряново) 6:4, 6:1
Дария Радулова (ТК Августа Траяна, Стара Загора) – Вяра Михова (ТК Велто, Варна) 6:0, 6:3
Лилия Димова (ТК Димитровград) – Александра Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен) 6:2, 6:4

Юноши, сингъл, 2 кръг:
Денислав Проданов (ТК Свиленград) – Явор Томов (ТК Левски, София) 6:3, 6:2
Марио Радев (ТК Бачиново 92, Благоевград) – Максим Хорозов (ТК Албена, Пловдив) 6:4, 5:7, 7:5
Владимир Попов (ТК Академик 83, Пловдив) – Ивайло Дечев (ТК Левски, София) 6:2, 1:6, 7:5
Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) – Динко Динев (ТК Черноморец, Бургас) 6:2, 6:0
Николай Неделчев (ТК Черно море Елит, Варна) - Пьотр Нестеров (ТК Черно море Елит, Варна) 7:6(4), 6:4
Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) – Веселин Киселков (ТК Авеню, Бургас) 6:2, 7:6(5)
Михаел Михайлов (ТК Августа Траяна, Стара Загора) - Мерт Рамадан (ТК Хасково) 6:1, 7:5
Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново) - Никола Керемедчиев (ТК Дема, София) 6:1, 6:4

Девойки, сингъл, 3 кръг:
Дария Радулова (ТК Августа Траяна, Стара Загора) - Мирела Шкумбова (ТК Банкя) 6:4, 6:2
Елена Кралева (ТК Авеню, Бургас) - Анита Иванова (ТК Нова Загора) 6:2, 6:0
Лилия Димова (ТК Димитровград) – Катерина Димитрова (ТК Локо 98, Пловдив) 6:3, 3:6, 6:2
Стела Пеева (ТК Авеню, Бургас) - Ралица Александрова (ТК Банкя) 6:4, 6:4

Юноши, сингъл, 3 кръг:
Алекс Ганчев (ТК Железничар 1996, Пловдив) – Самуил Конов (ТК Кристи, Дряново)
Николай Неделчев (ТК Черно море Елит, Варна) – Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) 6:3, 6:3
Денислав Проданов (ТК Свиленград) – ТК Михаел Михайлов (ТК Августа Траяна, Стара Загора) 6:3, 6:2
Марио Радев (ТК Бачиново 92, Благоевград) – Владимир Попов (ТК Академик 83, Пловдив) 6:2, 6:1

Девойки, двойки, 1 кръг:
Далия Георгиева (ТК Хасково)/Никол Русева (ТК Престиж, Велико Търново) - Цвета Радева (ТК Плевен 90)/Анастасия-Александра Николова (ТК Кристи, Дряново) 4:6, 6:4, 10:7

Девойки, двойки, 2 кръг:
Лилия Димова (ТК Димитровград)/Елена Кралева (ТК Авеню, Бургас) – Стела Симеонова (ТК Малееви, София)/Яница Пейкова (ТК Свиленград) 6:2, 6:0
Александра Ганева (ТК Спорт Палас, Сливен)/Марина Христова (ТК Черно море Елит, Варна) – Вяра Михова (ТК Велто, Варна)/Ира Тодориева (ТК Пазарджик) 6:3, 6:3
Катерина Димитрова (ТК Локо 98, Пловдив)/Мирела Шкумбова (ТК Банкя) - Далия Георгиева (ТК Хасково)/Никол Русева (ТК Престиж, Велико Търново) 6:3, 6:1
Ралица Александрова (ТК Банкя)/Анита Иванова (ТК Нова Загора) - Михаела Цонева (ТК Кристи, Дряново)/Дария Великова (ТК Велто, Варна) 6:2, 6:2

Юноши, двойки, 1 кръг:
Никола Колячев (ТК Малееви, София)/Мерт Рамадан (ТК Хасково) - Тодор Гутев (ТК Локо 98, Пловдив)/Али Али (ТК Локо 98, Пловдив) 6:3, 6:2
Николай Неделчев (ТК Черно море Елит, Варна)/Пьотр Нестеров (ТК Черно море Елит, Варна) – Явор Томов (ТК Левски, София) – Александър Дулев (ТК Левски, София) 6:1, 6:2
Владимир Попов (ТК Академик 83, Пловдив)/Никола Керемедчиев (ТК Дема, София) – Георги Шопов (ТК Хасково 2015)/Александър Добрев (ТК Виа Тенис Стар) 6:1, 6:0
Янаки Милев (ТК Локо 98, Пловдив)/Динко Динев (ТК Черноморец, Бургас) – Ивайло Дечев (ТК Левски, София)/Христиан Семерджиев (ТК 15-40, София) 6:1, 6:2

Юноши, двойки, 2 кръг:
Денислав Проданов (ТК Свиленград)/Максимилиан Борисов (ТК 15-40, София) - Янаки Милев (ТК Локо 98, Пловдив)/Динко Динев (ТК Черноморец, Бургас) 7:5, 6:3


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