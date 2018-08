Европейски футбол Бомбен шут на Славиша Йоканович стана хит в социалните мрежи (видео) 24 септември 2016 | 18:05 - Обновена 0 0 0 2 5 Мениджърът на Фулъм Славиша Йоканович се превърна в истински хит в социалните мрежи. Бившият треньор на Левски буквално нокаутира нападателя на лондончани Коули Уудроу по време на тренировка на тима, а видео от случката се разпространи в интернет пространството. Не става дума обаче за физическа саморазправа между двамата, а за нелеп инцидент. Докато играчът си оправя екипировката, Йоканович решава да изрита футболната топка. Тя полита с голяма сила към главата на 21-годишния футболист, който се свлича на земята пред погледите на съотборниците си. Кадри от случката бяха разпространени от английските медии, като се уточнява, че инциденът е от миналия сезон. SMACK! @FulhamFC's Cauley Woodrow gets an accidental thunderbolt in the chops... From his own boss, Slavisa Jokanovic! #FulhamFC pic.twitter.com/ZzpH2igrHl — This Is FUSS Sport (@FUSSSport) September 23, 2016 0 0 0 2 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 10951 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1