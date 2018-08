Арнолд Шварценегер надъха Барса (ВИДЕО+СНИМКИ)

Арнолд Шварценегер посети тренировката на Барселона преди гостуването на Спортинг Хихон от шестия кръг на Примера дивисион.

Шварценегер обърна специално внимание на Неймар.

След това бившият губернатор на Калифорния се срещна и с капитаните на Барселона Серхио Бускетс и Хавиер Масчерано.

Жорди Алба, Денис Суарес, Рафиня Алкантара и Пако Алкасер също се възползваха от възможността да разменят няколко думи с Шварценегер.

A star of the big screen with some of the stars of our team @FCBarcelona pic.twitter.com/BiegldgGsL