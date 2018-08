Европейски футбол Жозе: Някой ден ще разбия главата на Венгер 23 септември 2016 | 11:03 - Обновена 0 0 0 10 45



Войната между специалистите продължава през лятото на 2015 г., когато Венгер взе Петер Чех за 10 млн. паунда. Тогава Моуриньо не искал да продава вратаря си, но бил принуден от Роман Абрамович. Това ядосало Жозе, който обвинил френския мениджър, че нарочно го дразнел с тази сделка. В тази връзка Моу планирал да му го върне, като описал това в имейл до Робърт Бийзли. "Искам да го чук*м… Той иска Чех? ОК, аз пък тогава искам Тио Уолкот или Алекс Окслейд-Чембърлейн!!!", гласяла тирадата на ядосания Жозе. Той обаче така и не реализира плана си да отмъкне някой от младите таланти на Арсенал. Своенравният Жозе Моуриньо е в конфликт с мнозина свои колеги, но особено видна е враждата му с Арсен Венгер . Двамата са във война още от 2004 г., когато Специалния пое Челси и се изправи срещу Арсенал на французина. През времето разправиите между двамата следваха една след друга и сега наяве излезе пикантна информация. "Някой ден ще го срещна някъде извън терена и ще му разбия главата", гласи заканата, която Жозе отправил по адрес на Венгер в началото на 2014 г.Това Моуриньо споделил пред журналиста Роб Бийзли, който твърди, че е близък с португалеца. През годините двамата редовно са комуникирали и чрез размяна на електронни съобщения и смс-и. Сега журналистът е събрал всичко интересно и е издал книга, която се казва "Jose Mourinho Up Close and Personal" и ще излезе на пазара на 29 септември. В нея Бийзли разкрива редица детайли от емоциите на настоящия мениджър на Манчестър Юнайтед Въпросният случай с Венгер е след трансфера на Хуан Мата от Челси, начело на който по това време беше португалецът, на " Олд Трафорд " през януари 2014 г. Тогава мениджърът на Арсенал коментира, че с тази сделка Жозе подсилва пряк конкурент за титлата, но в ущърб на "топчиите", защото към времето на реализирането на трансфера Челси и Юнайтед вече бяха изиграли и двата си мача, докато неговият тим все още не беше.През следващия сезон - на 5 октомври 2014 г., Венгер и Моуриньо едва не се сбиха по време на двубоя между Челси и Арсенал на " Стамфорд Бридж ". "Казах му "Нарочно се държиш така, защото знаеш, че тук пред скамейката няма как да реагирам, но някой ден ще те срещна на улицата...", споделил Моу пред журналиста. Бийзли му предложил да напише материал за това, но треньорът не искал, защото щял да си има проблеми с Футболната асоциация и медиите.В този мач от октомври 2014 г. Челси спечели с 2:0. Година по-късно обаче "топчиите" си го върнаха със същия резултат. Моуриньо обаче разкрива интересна подробност: "В случая Венгер не е направил нищо. Получих смс от футболист на Арсенал, че самите играчи са се организирали помежду си, като са копирали моята тактика от предишния път и по същия начин успяха да ни победят. Арсен не е сторил нищо."Преди този сблъсък на "Емиратс" португалецът е нарекъл Арсенал "лайнян тим".Войната между специалистите продължава през лятото на 2015 г., когато Венгер взе Петер Чех за 10 млн. паунда. Тогава Моуриньо не искал да продава вратаря си, но бил принуден от Роман Абрамович. Това ядосало Жозе, който обвинил френския мениджър, че нарочно го дразнел с тази сделка. В тази връзка Моу планирал да му го върне, като описал това в имейл до Робърт Бийзли. "Искам да го чук*м… Той иска Чех? ОК, аз пък тогава искам Тио Уолкот или Алекс Окслейд-Чембърлейн!!!", гласяла тирадата на ядосания Жозе. Той обаче така и не реализира плана си да отмъкне някой от младите таланти на Арсенал.

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

