Кормие към Джонсън: Ще изчакаш за пердаха си до декември!

Дейниъл Кормие няма намерение да чака драмите около Джон Джоунс да приключат, за да може сегашният шампион в полутежката дивизия на UFC да продължи своята кариера. Засега погледът на Кормие е насочен към Антъни „Rumble” Джонсън, който освен, че има солиден опит в борбата, притежава и един от най-опасните и експлозивни удари в цялата организация. Наскоро Джонсън записа победа над бразилеца Гловър Ташейра в UFC 202. Кормие и Джонсън имат взаимно съгласие за двубой помежду им, но консенсус върху точна дата или файт-карта все още не съществува. След предложение за дата на Антъни, което шампионът отхвърли, двамата се „хванаха за гушите” виртуално. Ето как протече разговорът им:

Антъни Джонсън: "Извинения..."

I'm not sure I thought we were fighter's... I know I am but maybe I'll become a commentator https://t.co/Sr9Vysktcy

Дейниъл Кормие: "Не знам колко пъти трябва да ти го кажа. Ще изчакаш пердаха си до края на декември. Защо бързаш? Знаеш какво ще се случи."

don't know how many times I have to tell you. You will wait for ur whipping until end of December. Y r u rushing? U know what's gon happen https://t.co/OIMjtejT50