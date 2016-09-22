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БГ Футбол

Ставров ще свири срещата на "Армията", Апостолов на Локо (ГО) - Левски

22 септември 2016 | 12:42
Ставров ще свири срещата на &quot;Армията&quot;, Апостолов на Локо (ГО) - Левски
Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за осмия кръг на Първа професионална лига. Станислав Ставров бе избран да свири срещата между ЦСКА-София - Берое на стадион "Българска армия", който е в неделя от 19:00 часа. Последнитя двубой от кръга на стадион "Лаута" в Пловдив между Локомотив Горна (Оряховица) и Левски бе поверен на Стефан Апостолов, който е син на на кмета на Симитли Апостол Апостолов.

23 Сеп 2016 г. Петък 19:00 ч. ОФК Пирин ЕООД - Монтана
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС: Иван Захариев Вълчев Андрей Венков Николов 4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев ДАС: Петър Стефанов Доровски Мартин Емилов Стоименов СН: Евгени Тодоров Геров

23 Сеп 2016 г. Петък 21:15 ч. ФК Верея - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС: Александър Ангелов Атанасов Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС: Владимир Вълков Вълков Неделчо Танчев Гаджалов СН: Йордан Веселинов Гулев

24 Сеп 2016 г. Събота 19:00 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Никола Антонов Попов АС: Георги Пламенов Тодоров Петър Николов Джугански 4-ТИ: Ивайло Пламенов Атанасов ДАС: Никола Илиянов Атанасов Георги Милков Гинчев СН: Ичко Лозев Лозев

24 Сеп 2016 г. Събота 21:15 ч. ФК Дунав 2010 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Димитров Давидов АС: Георги Йорданов Дойнов Даниел Милков Ников 4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС: Георги Юлиянов Иванов Станимир Лозанов Тренчев СН: Валери Николов Цветков

25 Сеп 2016 г. Неделя 19:00 ч. ПФК ЦСКА–София - ПФК Берое ЕАД
ГС: Станислав Тошев Ставров АС: Иво Николаев Колев Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Георги Людмилов Калудов ДАС: Тихомир Асенов Алексов Радослав Петров Гидженов СН: Йордан Костадинов Иванов

25 Сеп 2016 г. Неделя 21:15 ч. ПФК Черно море - ПФК Славия АД
ГС: Георги Николов Кабаков АС: Мартин Веселинов Маргаритов Николай Неделчев Чакъров 4-ТИ: Тони Бонев Пандарски ДАС: Валентин Станчев Железов Стефан Демирев Павлов СН: Георги Крумов Виделов 26 Сеп 2016 г.

Понеделник 20:00 ч. ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Левски АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС: Дениз Пиринов Соколов Драган Кирилов Стойков 4-ТИ: Мирослав Максимов Иванов ДАС: Таско Цанчев Тасков Вангел Борисов Вангелов СН: Йордан Динков Сталев СК при

БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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a4o
(Гост) 5
отговор
23 септември 2016 | 16:28

0:2 ЗА БЕРОЕ Рейтинг: 0 0

а
(Гост) 4
отговор
23 септември 2016 | 10:23

СЕСЕКА УМРЕ АЛЕ АЛЕЕЕ Рейтинг: 0 0

turci ste...
(Гост) 3
отговор
22 септември 2016 | 19:35

sina na kmeta na simitli she sviri mac na levski smqh...nai golemiq lefskar... Рейтинг: 0 0

smeshni ste
(Гост) 2
отговор
22 септември 2016 | 19:33

edin ot nai golemite levskari e kmeta na simitli koito vashta na apostolov.... Рейтинг: 0 0

Levski
(Гост) 1
отговор
22 септември 2016 | 14:22

То, ако се провали на Лаута ще ву избиеме всички зъби що има в устатая Да му е ,сноя Да Взима пример от колегата във Бургас където свири. Рейтинг: 1 0

Георг
(Гост)
24 септември 2016 | 09:48

Келеш!Генно обременен комплексар ! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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