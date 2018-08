НБА Уейд разкри тайната на постоянството си 21 септември 2016 | 15:55 - Обновена 0 0 0 0 1



Макар да бе измъчван от контузии неведнъж през 13-годишното си присъствие при професионалистите до момента, Уейд съумява да запази постоянство и да играе на повече от добро ниво от влизането си в Асоциацията през 2003 година до днес. Легендарният №3 взе отношение спрямо колаж на фен в социалната мрежа Twitter, изобразяващ статистиката му в полуфиналите на Изток през 2006 година, когато е на 24-годишна възраст (27.6 точки средно на мач и 49% успеваемост в стрелбата) и 10 години по-късно - на 34-годишна възраст (27.3 точки и 49% успеваемост в стрелбата).

"He needs to retire"

You surе @DwyaneWade pic.twitter.com/nBoDEEJ9V8 — ~Must be nice~ (@Tavian_Hall) September 20, 2016

Дуейн отговори на Тавиан Хил, който сподели сравнението, разкривайки тайната на стабилното си представяне през годините.

It's all about learning how to adjust to your age, body now.. The skills don't fade just the bounce has https://t.co/dSTJvZDziR — DWade (@DwyaneWade) September 20, 2016

“Няма тайна. Просто трябва да са нагодиш спрямо възрастта си и състоянието на тялото си. Физическите дадености може да избледнеят, но уменията остават…”, каза Уейд, а включването му бе споделено от повече от 3000 негови последователи и харесано от още 4000.



