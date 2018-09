Тенис Нишикори се промъкна във втория кръг на US Open, Вавринка също продължава 30 август 2016 | 22:48 - Обновена 0 0 0 1 1



На Игрите в Бразилия Нишикори донесе първи олимпийски медал за Япония от тениса от 1920-а година насам. Поставен под номер 6 в турнира и достигнал единствения си финал в Големия шлем преди две години, Нишикори досега е губил още в първия кръг три пъти. Бекер пък продължи негативната си традиция да отпада винаги срещу опонент от Топ 10. След като спечели днес третия сет, той вървеше наравно до 3:3, когато позволи пробив и всичко приключи за него.



Давид Ферер (Испания), номер 11 в схемата при мъжете, се възползва от контузията на Александър Долгополов (Украйна) и продължава напред след 6:5 в първия сет и отказване. Още едно отказване беляза ранните мачове и то беше на поставен състезател- 25-ият Филип Колшрайбер. Никола Маю се възползва, въпреки че водеше с 6:3, 7:5, 1:0.



С трисетов успех в Ню Йорк започна и поставеният под номер 3 в схемата Стан Вавринка. Швейцарецът престоя на корта 2 часа и 22 минути, за да надвие Фернандо Вердаско (Испания) със 7:6(4), 6:4, 6:4. Така носителят на две титли от Големия шлем очаква във втория кръг Денис Кудла (САЩ) или Алесандро Джанези (Италия).



