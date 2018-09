Тенис Григор Димитров започва днес на US Open 30 август 2016 | 09:12 - Обновена 0 0 0 3 5 Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва днес участието си на US Open, като първият му съперник ще бъде испанецът Иниго Сервантес. Срещата е първа на корт номер 11 и ще започне в 18,00 часа наше време.



Българинът е поставен под номер 22 в основната схема и ще се опита да продължи възхода си от последния месец, след като преди две седмици достигна до полуфиналите на надпреварата от сериите "Мастърс" в Синсинати.



Със силното си представяне хасковлията направи скок с десет места до 24-ата позиция в световната ранглиста, което му осигури сравнително лесен съперник. 26-годишният Сервантес заема 75-о място в световната ранглиста, като той и Димитров никога досега не са се срещали на корта.



Ако успее да преодолее това препятствие, Григор ще се изправи във втория кръг срещу победителя от срещата между Жереми Шарди или Майкъл Мо.



Преди турнира Иниго Сервантес изрази увереност, че може да спечели срещу Григор. Той сподели очакванията си пред треньори от школата на Давид Ферер, където се подготвя, а от екипа му пожелаха успех.



Димитров обаче също понатрупа самочувствие през последния месец. "Сега определено съм в по-добра позиция, отколкото през миналата година. Играя по-добър тенис и записах няколко големи победи досега. Като цяло съм щастлив от начина, по който нещата се развиват. Разбира се, има още много работа за вършене. Но мисля, че в момента съм на правилния път", заяви той в едно от последните си интервюта.



Григор Димитров е юношески шампион на US Open през 2008 година, а най-доброто му представяне при мъжете е от 2014 година - най-успешната в кариерата му до момента, когато той достигна до четвъртия кръг.

