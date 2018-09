Тенис Как Каролин Вожняцки прекарва почивните си дни 29 август 2016 | 17:05 - Обновена 0 0 0 2 11



Каролин пътува много, но се смята за нюйоркчанка. По време на US Open тя се радва на спокойствието на апартамента си, който е с изглед към "Юниън Скуеър" в Манхатън. Тя дели дома си с кучето си Бруно. Турнирът съвпада с друго любимо събитие на датчанката - Седмицата на модата в Ню Йорк. Вероятно тя ще го посети със Серина Уилямс или някоя друга от близките си приятелки.



Ето какво разказва Каро пред "Ню Йорк Таймс" за това какво прави, когато има свободно време:



Неделите обикновено са ми почивни дни. Мога да се наспя, така че обикновено ставам около 9,30 часа, ям корн флейкс, понякога бейгъл и отивам на канапето да гледам телевизия. Обичам "Property Brothers" (ТВ риалити шоу, в което братята Джонатан и Дрю Скот правят реновиране на домове).



Обиковено се обаждам на една от приятелките ми. Има едно кафене на ъгъла и ходим там за късна закуска. Имат най-добрите палачинки. Веднъж седмично имам ден, в който мога да ям каквото искам и да се глезя.







След това тръгваме на разходка из града. Обичам Ню Йорк, това е любимият ми град в света. Обичам "Юниън Скуеър", има фермерски пазар. Имам много приятели, които живеят в квартала. Близо е до всичко, което ти трябва, и е пълен с живот.



Разхождаме се или слизаме до "Уест Сайд Хайуей" (крайбрежна улица до река Хъдсън), играем мини голф, понякога малко баскетбол. Обичам просто да наблюдавам хората. Измислям си истории за всеки от тях, от къде мисля, че са дошли, къде са се срещнали. Харесвам ми да гледам как хората си общуват с кучетата си. Понякога гледам само дрехите. Начинът, по който човек се облича, казва много за него.



Имам страст към модата и имам собствена колекция с "Адидас" и Стела Макартни. От 2009 година насам заедно създаваме роклите, с които играя. Неделя, когато имам повече време, рисувам, правя скици. Освен това правя снимки, за да имам идеи за роклите.







Към 17 или 18 часа се прибирам вкъщи, къпя се. Малко по-късно излизаме за вечеря в Soho House. Ядем бавно и се отпускаме. Обожавам десертите им, бисквитите с шоколадови парченца и морска сол. Знам, че не е здравословно, но е нещо, което чакам с нетърпение.



Към 22, 22:15 се разделяме, вървя до вкъщи и денят ми приключва. Обикновено си лягам към 23 часа, за да съм готова за тренировката на следващия ден, която започва в 8 или 9. Мия си зъбите и събирам екипировката, за да мога да излезна веднага, след като стана. Понякога чета, след като легна. Обичам да чета. Книгата, която завърших наскоро, се казва "Силата на подсъзнанието". Като спортист, толкова много от играта ни е мисловен процес. Някак си е приятно да прочетеш някои от тези книги и да се опознаеш малко по-добре. Ако си в напрегната ситуация на корта, това ти дава полезни съвети как да се справиш.







Винаги съм била много позитивен човек. Понякога минаваме през провали или трудни моменти, но аз мисля, че винаги има причина. Вероятно не е било моето време. През деня през главата ми минават толкова много мисли. Но успявам и да изключа от всичко това. Когато много ми се спи, просто си лягам.



Обичам US Open. Нядавам се да стигна до последната фаза. Така ще мога да остана за Седмицата на модата. Ще се радвам да видя някои от колекциите. Последния път отидох на представянето на колекцията на Серина. Освен това видях тези на Прабал Гурунг и Майкъл Корс. После, в четвъртък заминавам за Азия, където са следващите турнири. За Каролин Вожняцки US Open е нещо специално. Последният турнир от Големия шлем за годината започва днес в Ню Йорк, а датската тенисистка винаги го очаква с нетърпение. "Атмосферата винаги е фантастична", споделя 26-годишната Вожняцки, чийто най-големи успехи са постигнати именно на този турнир. Тя достига до финала на Откритото първенство на САЩ през 2009 и 2014 г. "Фактът, че е Ню Йорк, го прави още по-специално", признава тя.Каролин пътува много, но се смята за нюйоркчанка. По време на US Open тя се радва на спокойствието на апартамента си, който е с изглед към "Юниън Скуеър" в Манхатън. Тя дели дома си с кучето си Бруно. Турнирът съвпада с друго любимо събитие на датчанката - Седмицата на модата в Ню Йорк. Вероятно тя ще го посети със Серина Уилямс или някоя друга от близките си приятелки.Ето какво разказва Каро пред "Ню Йорк Таймс" за това какво прави, когато има свободно време:Неделите обикновено са ми почивни дни. Мога да се наспя, така че обикновено ставам около 9,30 часа, ям корн флейкс, понякога бейгъл и отивам на канапето да гледам телевизия. Обичам "Property Brothers" (ТВ риалити шоу, в което братята Джонатан и Дрю Скот правят реновиране на домове).Обиковено се обаждам на една от приятелките ми. Има едно кафене на ъгъла и ходим там за късна закуска. Имат най-добрите палачинки. Веднъж седмично имам ден, в който мога да ям каквото искам и да се глезя.След това тръгваме на разходка из града. Обичам Ню Йорк, това е любимият ми град в света. Обичам "Юниън Скуеър", има фермерски пазар. Имам много приятели, които живеят в квартала. Близо е до всичко, което ти трябва, и е пълен с живот.Разхождаме се или слизаме до "Уест Сайд Хайуей" (крайбрежна улица до река Хъдсън), играем мини голф, понякога малко баскетбол. Обичам просто да наблюдавам хората. Измислям си истории за всеки от тях, от къде мисля, че са дошли, къде са се срещнали. Харесвам ми да гледам как хората си общуват с кучетата си. Понякога гледам само дрехите. Начинът, по който човек се облича, казва много за него.Имам страст към модата и имам собствена колекция с "Адидас" и Стела Макартни. От 2009 година насам заедно създаваме роклите, с които играя. Неделя, когато имам повече време, рисувам, правя скици. Освен това правя снимки, за да имам идеи за роклите.Към 17 или 18 часа се прибирам вкъщи, къпя се. Малко по-късно излизаме за вечеря в Soho House. Ядем бавно и се отпускаме. Обожавам десертите им, бисквитите с шоколадови парченца и морска сол. Знам, че не е здравословно, но е нещо, което чакам с нетърпение.Към 22, 22:15 се разделяме, вървя до вкъщи и денят ми приключва. Обикновено си лягам към 23 часа, за да съм готова за тренировката на следващия ден, която започва в 8 или 9. Мия си зъбите и събирам екипировката, за да мога да излезна веднага, след като стана. Понякога чета, след като легна. Обичам да чета. Книгата, която завърших наскоро, се казва "Силата на подсъзнанието". Като спортист, толкова много от играта ни е мисловен процес. Някак си е приятно да прочетеш някои от тези книги и да се опознаеш малко по-добре. Ако си в напрегната ситуация на корта, това ти дава полезни съвети как да се справиш.Винаги съм била много позитивен човек. Понякога минаваме през провали или трудни моменти, но аз мисля, че винаги има причина. Вероятно не е било моето време. През деня през главата ми минават толкова много мисли. Но успявам и да изключа от всичко това. Когато много ми се спи, просто си лягам.Обичам US Open. Нядавам се да стигна до последната фаза. Така ще мога да остана за Седмицата на модата. Ще се радвам да видя някои от колекциите. Последния път отидох на представянето на колекцията на Серина. Освен това видях тези на Прабал Гурунг и Майкъл Корс. После, в четвъртък заминавам за Азия, където са следващите турнири.

Още по темата

0 0 0 2 11 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5312 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1