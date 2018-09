Тенис Пенета се наслаждава на живота след тениса 29 август 2016 | 12:43 - Обновена 0 0 0 0 1



"Не съжалявам за нищо. Една година по-късно съм тук и съм много щастлива от това какъв е животът ми в момента. Имах възможност да се разделя с тениса по перфектен начин", сподели тенисистката, която участва в тегленето на жребия за започващия днес US Open.



Месец преди турнира миналата година тя бе решила да сложи край на кариерата си в края на 2015 г. Италианката се бе примирила с факта, че ще завърши без титла от Големия шлем. Флавия се бе уморила от постоянните пътувания и турнири. Тя си спомня какво си е мислела в този период: "Защо съм тук? Не искам да съм тук. Понякога бях на 100% на корта, а друг път бях: Добре, трябва да играя, не искам да ходя, а да съм на друго място".



Тези дни тя обича да язди и прекарва много време с конете си, а това лято бе на лодка, обикаляйки гръцките острови. Пенета е от Бриндизи, който се намира в югоизточната част на Италия, а хората там често ходят до Гърция за ваканциите си. Никой не вярвал, че тя никога не го бе правила, но Флавия просто нямаше време. До сега.



Попитана за какво друго има време, след като се отказа, Пенета се засмя и посочи най-голямото събитие: "Ожених се". Нейната сватба с тенисиста Фабио Фонини се състоя през юни. Той е на 29 години, а жена му не го съветва да се отказва толкова рано. "Карам го да играе до 35,37", споделя тя с усмивка. Надеждата й е той да е на корта дори, след като е станал баща.



