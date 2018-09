Тенис Чакат изненада от Григор на US Open 29 август 2016 | 06:50 - Обновена 0 0 0 1 8 Григор Димитров може да бъде сред тенисистите, които ще са приятната изненада в откритото първенство на САЩ. Последният за сезона турнир от Големия шлем започва днес в Ню Йорк. Освен българската звезда силно представяне се очаква също от бившите шампиони на US Open Марин Чилич и Хуан Мартин дел Потро.



С нов треньор и нова страст към играта Григор Димитров вероятно съвсем скоро ще се върне в първите 20 на световната ранглиста, коментират бивши състезатели, които сега са експерти за телевизии и сайтове.



Димитров бе сред тенисистите, които взеха участие в играта с деца в специалния ден, наречен на легендата Артър Аш. Много фенове се възползваха от възможността да се снимат с българския си любимец, а други пък си правиха селфита край корта, на който тренираше Григор. В първия кръг на US Open той играе с Иниго Сервантес (Испания). Двубоят трябва да се състои във вторник.



"24 часа"



Още по темата

0 0 0 1 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 6683 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1