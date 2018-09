Тенис Пиронкова започва на US Open с мач срещу френска ветеранка 26 август 2016 | 19:48 - Обновена 0 0 0 0 2



Разано е на 33 години и е достигала до №16 в световната ранглиста. В момента високата 175 см французойка е 166-а в ранглистата на WTA. Участващата с "уайлд кард" в основната схема Разано има 2 титли в кариерата си (и двете спечелени през 2007 година). Най-доброто й класиране на US Open е 1/8-финал през 2008 година. Тя пропуска последното издание на турнира, а при последните си 4 участия неизменно отпада в първи кръг.



71-ата в световната ранглиста Пиронкова и Разано са играли три пъти помежду си досега. Разано има две победи, но последната им среща е спечелена от българката - 6:2, 6:3 през 2011 година в първия кръг именно на US Open.



През 2012 година Пиронкова записва най-доброто си представяне в "Голямата ябълка" - четвърти кръг. Миналия сезон тя загуби още на старта.



Пиронкова е в третата четвъртина на схемата. При успех на старта пловдивчанката ще срещне №13 в схемата Джоана Конта (Великобритания) или участващата с "уайлд кард" американка Бетани Матек-Сендс.



Жребият не беше съвсем благосклонен към световната №1 Серина Уилямс, която ще трябва да мери сили на старта с коравата рускиня Екатерина Макарова. Поставената под №2 Анджелик Кербер пък ще срещне в първия кръг словенката Полона Херцог.



ВИЖТЕ СХЕМАТА ПРИ ДАМИТЕ ВИЖТЕ ТУК!

Най-силната ни тенисистка Цветана Пиронкова ще играе с френската ветеранка Виржини Разано в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, определи изтегленият днес жребий за турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк.Разано е на 33 години и е достигала до №16 в световната ранглиста. В момента високата 175 см французойка е 166-а в ранглистата на WTA. Участващата с "уайлд кард" в основната схема Разано има 2 титли в кариерата си (и двете спечелени през 2007 година). Най-доброто й класиране на US Open е 1/8-финал през 2008 година. Тя пропуска последното издание на турнира, а при последните си 4 участия неизменно отпада в първи кръг.71-ата в световната ранглиста Пиронкова и Разано са играли три пъти помежду си досега. Разано има две победи, но последната им среща е спечелена от българката - 6:2, 6:3 през 2011 година в първия кръг именно на US Open.През 2012 година Пиронкова записва най-доброто си представяне в "Голямата ябълка" - четвърти кръг. Миналия сезон тя загуби още на старта.Пиронкова е в третата четвъртина на схемата. При успех на старта пловдивчанката ще срещне №13 в схемата Джоана Конта (Великобритания) или участващата с "уайлд кард" американка Бетани Матек-Сендс.Жребият не беше съвсем благосклонен към световната №1 Серина Уилямс, която ще трябва да мери сили на старта с коравата рускиня Екатерина Макарова. Поставената под №2 Анджелик Кербер пък ще срещне в първия кръг словенката Полона Херцог.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3148 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1