Тенис Федерер: Мъри е страхотен, но Джокович остава фаворит на US Open 26 август 2016 | 14:22 - Обновена 0 0 0 0 3 Носителят на рекордните 17 титли от Големия шлем Роджър Федерер сподели пред медиите какви са очакванията му за започващото след няколко дни Открито първенство на САЩ. Въпреки чудесната форма на Анди Мъри през последните месеци (успехи на "Уимбълдън" и на Олимпиадата в Рио де Жанейро), според швейцареца Новак Джокович остава фаворит за трофея в Ню Йорк.



"Мнението ми по този въпрос не се е променило и за мен Джокович е фаворитът на US Open… независимо от няколкото загуби напоследък. Той спечели в Торонто, има чудесна статистика срещу Анди и освен това е великолепен на твърди кортове. Това се вижда както в Ню Йорк, така и в Австралия", коментира Маестрото от Базел.



"Струва ми се, че и подвижният покрив на "Артър Аш Стейдиъм" също ще е от полза за Новак, защото ще наподобява ситуацията в Мелбърн. Анди също е страхотен, когато играе на ветровити условия, но и за Новак можем да кажем същото. Не мога да отрека, че представянето на Анди напоследък е впечатляващо. Дано да задържи това ниво. Мисля, че ни очаква вълнуващ US Open и може би голяма битка между тези двама тенисисти до края на сезона", завърши с прогнозите Федерер.



35-годишният швейцарец се възстановява от травми и няма да играе до края на годината.

