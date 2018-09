Медии US Open започва на 29 август на живо по Евроспорт 26 август 2016 | 12:47 - Обновена 0 0 0 1 0 - Засега българското участие в US Open е в лицето на Григор Димитров и Цветана Пиронкова



- Елица Костова и Виктория Томова стигнаха до третия квалификационен кръг. Мачовете им за класиране в основната схема са в нощта на петък срещу събота



На 29 август стартира последният за годината турнир от Големия шлем – Откритото първенство на САЩ. Турнирът ще продължи до 11 септември, а както обикновено Евроспорт 1 и Евроспорт 2 ще предават нонстоп мачовете в престижната надпревара. Първото живо включване е на 29 август (понеделник) по Евроспорт 2 от 18:00 ч.



Тази година Евроспорт планира да излъчи над 240 часа от срещите на живо. За разлика от предишните години, през тази дъждовни паузи няма да има, тъй като US Open е поредният турнир от Шлема, който се сдоби с покрив. Освен че зрителите ще могат да наблюдават пряко играта на своите фаворити, те ще имат възможност да чуят и задълбочения анализ на легенди в тениса, които ще коментират срещите в турнира в ефира на популярното магазинно предаване „Гейм, сет и Матс“.



Сред жените Серина Уилямс отново се нарежда в челните редици. Преди година тя пристигна в Ню Йорк със задачата да оформи календарен Големия шлем, но на полуфинала налетя на Роберта Винчи и се случи една от най-големите изненади в историята на US Open. 12 месеца по-късно Уилямс отново е пред прага на историята. Триумф в Ню Йорк ще я направи най-титулуваната тенисистка в Откритата ера на Големия шлем.



От топ 10 при мъжете участие в турнира няма да вземат единствено Роджър Федерер и Томаш Бердих. Повечето въпроси започват и свършват с името на Джокович. Ще успее ли той да стане едва вторият тенисист от началото на века, превзел Голямата ябълка в две поредни години? Ще постави ли началото на нова победна серия в Шлема? Или Анди Мъри ще продължи да топи дистанцията до върха в световната ранглиста?

