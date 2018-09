Тенис Цвети вече е в Ню Йорк 25 август 2016 | 16:05 - Обновена 0 0 0 1 7 A photo posted by Tsvetana Pironkova (@tpironkova) on Aug 24, 2016 at 2:38pm PDT Пиронкова ще научи първата си съперничка в петък, когато ще бъде теглен жребият за основната схема. Това ще бъде нейното 11-о поредно участие в турнира, като най-доброто й представяне до момента е достигането до четвърти кръг през 2012 година. Миналия сезон Цвети отпадна още на старта след загуба от германката Мона Бартел със 7:5, 6:7(4), 1:6. Цветана Пиронкова вече е в Ню Йорк и се готви за участието си в последния за годината турнир от Големия шлем - US Open. Най-добрата българска тенисистка публикува в "Инстаграм" снимка от Пето авеню, най-скъпата търговска улица в света. Там се намира и една от най-известните сгради на планетата - Емпайър Стейт Билдинг, а фотосът на Цвети показва забързаните хора, неразделна част от ежедневието в Голямата ябълка.Пиронкова ще научи първата си съперничка в петък, когато ще бъде теглен жребият за основната схема. Това ще бъде нейното 11-о поредно участие в турнира, като най-доброто й представяне до момента е достигането до четвърти кръг през 2012 година. Миналия сезон Цвети отпадна още на старта след загуба от германката Мона Бартел със 7:5, 6:7(4), 1:6.

Още по темата

0 0 0 1 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1923 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1