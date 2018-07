Европейски футбол Раул: 11 треньори за 13 години са твърде много 13 юли 2016 | 17:32 - Обновена 0 0 0 2 4



39-годишният бивш вече футболист сега е посланик на Ла Лига в САЩ. "Не виждах Зидан като треньор. Той е по-малко комуникативен с играчите. Но със сигурност имаше най-важното вътре в себе си. Да станеш треньор е процес и при него функционира добре. Откакто е в първия тим на Реал расте с много бързи темпове", сподели той.



Раул е привърженик на метода с наличието на истински спортен директор в клуба, какъвто сега липсва. "Треньорът трябва да отговаря повече за своите неща. Може би нямаше да се получи случаят "Черишев", ако имаше спортен директор", каза още Раул.



АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол"

