Ще защити ли Франция титлата си в Световната лига?

The Kraków Arena is ready for the @FIVBWorIdLeague Finals to start! Less than 5 hours to go! Are you excited? pic.twitter.com/VbhgrC8ftk — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 13, 2016 Шест отбора достигнаха до финалите. Домакините от Полша, които са актуалните световни шампиони от 2014 година се класираха по право. Победителите от 2015 година от Франция, вторите от Лигата през 2015 година - Сърбия, шампионите от 2014 година от САЩ, 9- кратните победители от Бразилия и Италия, която е печелила турнира 8 пъти.



Line-up dilemmas for F6 – Murilo or Lipe? Will Zaytsev play as receiver? #FIVBWorldLeague https://t.co/0rheFnB5Up pic.twitter.com/8ylux2zgSH — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) July 13, 2016 Те са разделени в 2 групи по три тима. В предварителна Група J1 са съставите на Бразилия, Италия и САЩ. В предварителна Група К1 са Полша, Франция и Сърбия.



В първия си двубой от финалите европейските шампиони от Франция се изправят срещу домакина и световен шампион Полша, а двубоят е тази вечер от 21,30 часа.



Hosts and defending champs face to face on opening night of #FIVBWorldLeague Finalshttps://t.co/VRahbDjlCT pic.twitter.com/1HU9J5i06U — FIVB World League (@FIVBWorIdLeague) July 13, 2016 В другия двубой днес Бразилия излиза срещу Италия от 18,30 часа.



