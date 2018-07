Бейзбол С "кралска" помощ АЛ спечели четвърти пореден Мач на звездите (видео) 13 юли 2016 | 10:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Въпреки че мачът се игра на ст. "Петко Парк" в Сан Диего, домакин на срещата бе тимът на Американската лига заради въведения от миналата година ротационен принцип. Преди началото на двубоя 42 386 зрители по трибуните станаха свидетели на политическа пропаганда. Един от изпълнителите на канадския химн "О, Канада"







Още по време на мача квартетът "Тенорите" разпространи публично извинение за действията на своя член Ремихио Перейра. Останалите трима от певците съобщиха, че техният колега е предприел тази демонстрация самоволно и те се разграничават от него. И добавиха, че Перейра няма да пее в хора "до второ нареждане".



През това време на игрището звездата на Чикаго Къбс Крис Брайънт откри резултата с хоумрън за НЛ още в 1-вия ининг. Отборът на АЛ отвърна със соло обиколка на Ерик Хосмър във 2-рия, а в същото нападение съотборникът му в Канзас Сити Роялс Салвадор Перес добави двоен изстрел за 3:1. В 3-тия отново Хосмър вкара точка с единичен хит и така се оказа, че цялата резултатност на победителите се дължи на лидерите на "кралските", които миналата есен изведоха КС до първа титла след 1985 г.







Последната продуктивна атака в мача бе в 4-тия ининг, когато НЛ отбеляза чрез RBI-сингъл на Марсел Осуна. След което зрелището се превърна в сблъсък на двата булпена. Мениджърът на Американската лига Нед Йост използва общо десетима питчери, двама от които хвърляха в 8-ия ининг – Андрю Милър и Уил Харис. Кори Клъбър (W 1-0) бе перфектен във 2-рия, а Зак Бритън (S 1) даде един хит в 9-ия, но подпечата победата.



Сред деветимата питчери на НЛ поражението пое стартерът Джони Куето (L 0-1). Асът на Сан Франциско Джайънтс остана на хълма и за 2-рия ининг и сервира двата хоумръна на бившите си съотборници в Роялс. Единият от тях – Ерик Хосмър, бе избран за най-полезен играч (MVP) в 87-ия Мач на звездите и освен с традиционната кристална бухалка бе награден с пикап "Шевролет Колорадо", който самият той си избра пред кабриолет "Шевролет Камаро".



"Баща ми има нужда от нов джип, затова се спрях на него. Дано сега престане да ми краде колите", обясни Хосмър, който е първият MVP в Лятната класика от Канзас Сити след Бо Джаксън през 1989 г.









МАЧ НА ЗВЕЗДИТЕ В МЛБ 2016



Американска лига - Национална лига 4:2



ст. "Петко Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НАЦИОНАЛНА ЛИГА

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

10

1

АМЕРИКАНСКА ЛИГА

0

3

1

0

0

0

0

0

Х

4

8

1

