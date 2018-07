Моторни спортове Петър Ценков и Иван Маринов напредват успешно в Silk Way Rally 2016 12 юли 2016 | 14:57 - Обновена 0 0 0 0 1 Българският екипаж Петър Ценков и Иван Маринов започна участието си в международния рали-рейд маратон Silk Way Rally 2016 (рали „Пътят на коприната”) с добро темпо, като малко по-малко напредва в генералното класиране на надпреварата, в която участват 100 автомобила и 30 камиона. В суперспециалният 2-километров първи етап край Казан, българите изостанаха само с 30 секунди от етапния победител Стефан Петерханзел (Peugeot 2008 DKR), което ги класира на 46-о място. Заради проливен дъжд, вторият етап на ралито от Казан до Уфа пък бе отменен. Във вчерашния трети етап на Silk Way Rally 2016, белязал влизането на кервана от Русия в Казахстан, Ценков и Маринов записаха 56-о време. Днес, обаче, отсечката до столицата Астана бе по-добра добра за българите, като те финишираха на 33-то място, на едва 25 минути след 12-кратния победител от рали „Дакар” Стефан Петерханзел, който бе най-бърз в 345-километровата специална секция и логично оглавява генералното класиране. Във временната подредба на Silk Way Rally 2016, Петър Ценков и Иван Маринов са на 45-о място след днешния етап, с пасив от 55 минути на водача. Челната тройка в рали „Пътя на коприната” при автомобилите оформят Стефан Петерханзел, Владимир Василиев (Mini X-Raid) и 9-кратният WRC шампион Себастиан Льоб (Peugeot). При камионите, „Камаз” окупира челната петица, като начело на класирането е Едуард Николаев, следван от съотборниците си Андрей Каргинов, Дмитри Сотников, Айрат Мардеев и Антон Шибалов. Silk Way Rally 2016 е може би най-голямото и тежко рали-рейд състезание в света тази година. Надпреварата предлага 15 състезателни дни, с близо 11 000-километрово трасе в Русия, Казахстан и Китай, като по тези параметри е по-сериозно дори от последните издания на рали „Дакар”. Стартът на надпреварата бе даден в Москва, почивният ден ще е в Алма Ата, а финалът на 24 юли ще е на площад Тянанмън в Пекин. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 245 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1