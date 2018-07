Тенис Завърши шестото издание на AT Tennis Adventures 12 юли 2016 | 12:14 - Обновена 0 0 0 0 0 На 9 и 10 юли се проведе шестото поредно издание на AT Tennis Adventures – част от календара на НТЛ. Домакин на проявата бе ТК „Левски-София“ в Борисовата градина. В Premium 18+ победител в групата е Трифон Стефанов. В групата на 18-35 Здравко Пешаков спечели първата си титла от НТЛ.



Пламен Божков е победител при мъжете 35+, като на финала той победи Борислав Ангелов в два сета. Кирил Стоянов направи дубъл като спечели две титли на този турнир – на сингъл в своята възрастова група 45+ и на двойки мъже 45+, заедно с партньора си Иван Йовчев. В сингъла той победи Пейчо Пейчев в два сета. При двойките победата дойде след епичен мач с ветераните от Пловдив - Георги Бучков и Григор Михов завършил 6:4 и 7:6.



При мъжете 55+ победител от шестото издание на AT Tennis Adventures е Иван Запрянов. При двойките до 45 втора поредна титла спечелиха Илия Петров и Христо Боянов от Пловдив, с което дадоха сериозна заявка за Голямата награда на SEIKO в този формат. На финала те победиха временните водачи в ранглистата Веско Трифонов и Григор Шопов след страхотен обрат в първия сет от 0:6.



Победителите получиха наградни ваучери от HEAD, а финалистите –от електронен сайт tennisselect. Медицинското обслужване на турнирите от лигата се осигурява от АЛМИРАЛ Гел. Следващият турнир от календара на лигата е на 30-31 юли, СК Дема, в София, и включва форматите индивидуално мъже и двойки мъже.

