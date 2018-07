Световен футбол Българите 5-те на световното на Неймар в Бразилия (ВИДЕО) 11 юли 2016 | 11:59 - Обновена 0 0 0 1 0 „Комплексарите“ се класираха пети на световния финал на “Neymar Jr’s Fivе” този уикенд в Бразилия Световната футболна супер-звезда Неймар и приятели, сред които поп-звездата Уесли Сафадао и бразилският национален полузащитник Лукас Лима, играха в мач пет-на-пет срещу отбор от Рио де Жанейро, Бразилия в приятелски двубой, след като бразилският отбор стана първият световен шампион в надпреварата “Neymar Jr’s Five.” “Тук наистина става въпрос за уличен футбол,” каза Неймар. “Мястото, където бразилският футбол е роден и от където идвам аз. Това е тип мач, в който топката никога не излиза от игра и за това никога не спира, а и почти няма правила. Това е тип игра, която е много готино да играеш и днес имах шанса да играя за малко.” Под следобедното бразилско слънце, приятелският пет-на-пет мач беше черешката на тортата на турнира “Neymar Jr’s Five.” С повече от 65,000 играча в 10,000 отбора, от шест континента, играли през последните шест месеца, световният финал на Neymar Jr’s Five добави нова международна надпревара към едно феноменално футболно лято с Европейското, Копа Америка и дългоочакваните Олимпийски игри. Под следобедното бразилско слънце, приятелският пет-на-пет мач беше черешката на тортата на турнира “Neymar Jr’s Five.” С повече от 65,000 играча в 10,000 отбора, от шест континента, играли през последните шест месеца, световният финал на Neymar Jr’s Five добави нова международна надпревара към едно феноменално футболно лято с Европейското, Копа Америка и дългоочакваните Олимпийски игри. С Неймар сред зрителите, напрежението в играта се усещаше както никога преди. Финалът срещу Холандия държа стотиците фенове в “Instituto Projeto Neymar Jr” на тръни, тъй като бразилският отбор бе фаворит не само на феновете, но и сред останалите отбори. Световните шампиони са приятели от детинство, израсли заедно в бедните квартали на Рио, играейки футбол близо до домовете си. “Това събитие беше толкова невероятно с толкова много хора от различни култури и езици; беше феноменален микс на култури, наистина нереално,” каза бразилският капитан Леандро Вианна де Паула Гомес. “Да живее футболът защото само футболът е способен да сбъдне нещо такова.” “Това събитие беше толкова невероятно с толкова много хора от различни култури и езици; беше феноменален микс на култури, наистина нереално,” каза бразилският капитан Леандро Вианна де Паула Гомес. “Да живее футболът защото само футболът е способен да сбъдне нещо такова.”

Българите юнаци също показаха завидни резултати в световната надпревара. В своята група Б те надвиха умело тимовете на Великобритания, Канада, Словения и Косово. В следващата фаза – елиминация – успяха да надиграят още и САЩ и Полша. „Фактът, че представяме България на този международен форум, допринесе да играем на макс във всеки един двубой. Самите ние не сме доволни от класирането понеже реално имахме шанса да играем финал, но след като водихме в резултата срещу холандците допуснахме две груби грешки в защита и това ни коства мача“ – сподели впечатленията си капитанът на тима Кристиян Манджуров. „... Преживяването беше страхотно, запознахме се с много нови хора от различни култури и континенти. Самата Бразилия несъмнено ни възхити- нейните плажове, хора, музика- всичко е както си го представяхме. А относно организацията на това мащабно събитие бяхме изумени. Всичко се изпълняваше с голяма точност и прецизност. Red Bull наистина осъществиха не само нашата мечта но и на още над 300 души от 6 континента, предоставяйки едни прекрасни условия и разбира се шанса да срещнем един от най-добрите футболисти в света Neymar Jr. Щастливи сме, че бяхме част от този турнир, и искаме искрено да благодарим на организаторите, както в България така и на тези тук в Бразилия“. 47 отбора от 44 държави пътуваха до родния град на бразилския нападател: Прая Гранде, Бразилия, за да се борят да станат световни шампиони в турнамента Neymar Jr’s Five.



