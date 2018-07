Роналдо отстъпи "Сребърната обувка"

Mais do que um capitão és um campeão! Obrigado pelo presente! Força Portugal somos Campeões! More than a captain you're a champion! Thanks for the gift! Let's go Portugal we are the Champions! @uefaeuro #euro2016⚽️ #champions @cristiano

