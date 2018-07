Бойни спортове Аманда Нунеш задуши Миша Тейт и новата шампионка на UFC (ВИДЕО) 10 юли 2016 | 12:12 - Обновена 0 0 0 1 7



Миша Тейт (19-6) се провали при първата защита на своята титла на UFC в категория перо, след като беше задушена от Аманда Нунеш (13-4) още в първия рунд.



Миша Тейт започна активно срещата опитвайки се да постигне тейкдаун, но Нунеш успя да се опази. В стойка преимуществото беше на страната на Аманда. В средата на първия рунд Тейт пропусна много тежки удари оказвайки се на ръба на нокаута. Миша се опита да направи тейкдаун, но се оказа с гръб към Нунеш, която веднага се възползва от тази възможност и направи задушаващ прийом, което накара Тейт да се предаде.



Шампионският пояс намери своя трети притежател, след като бе загубен от непобедената Ронда Раузи.



Американката бе детронирана от Холи Холм, която по-късно отстъпи на Миша Тейт.



ГАЛЕРИЯ - ТУК!!! Brazil! You have another champion!!!!!! #UFC200 @Amanda_Leoa #AndNew pic.twitter.com/hlxMNzE5EN — #UFC200 (@ufc) July 10, 2016 Бразилката Аманда Нунеш е новата ММА шампионка при жените. Нунеш свали настоящата №1 Миша Тейт след съдийско решение на UFC 200 в зала Лас Вегас.

