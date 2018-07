Младок от Вила впечатлен от Стилиян

20-годишният съотборник на Стилиян Петров в Астън Вила Джак Грийлиш изрази радостта си от завръщането в игра на българина. Стенли се лекува от левкемия близо четири години и днес бе първият му мач за бирмингамци от март 2012 година, когато за последно излезе срещу Арсенал. След този мач той беше диагностициран с левкемия и започна битка с болестта. Година по-късно той обяви, че спира с футбола.

"Какво невероятно удоволствие е да играеш отново с този човек! Толкова се радвам за теб, приятелю, Стилиян Петров", сподели Джак Грийлиш в Туитър.

What an absolute pleasure to play on the same pitch again as this man! So happy for u mate ❤️⚽️ @StanPetrov19 pic.twitter.com/jmhYdovz8B