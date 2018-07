Бисерите на Тайсън: Циганин съм и такъв ще си остана

Тайсън Фюри винаги е бил доста красноречив, но след победата над Кличко спирачките му съвсем отказаха. Той започна да прави изявления, за които го сравняват с Хитлер, обещават да го депортират от страната или да го пъхнат зад решетките. Представяме ви част от бисерите на колоритния ирландец.



Роден съм в семейство на цигани и винаги ще бъда циганин. Затова във Великобритания никога не са ме смятали за свой.



Как да се направи ад на земята? Много просто. Трябва да се узаконят само три неща: хомосексуализмът, абортите и педофилията.



Кличко ме сравнява с Хитлер? А той знае ли, че Хитлер е убил хиляди цигани, ако не и милион. Това е ужасно оскърбление. Кличко, ти си един тъп шибан украински х.й!



Аз никога няма да стана Мистър Вселена и не се стремя към това. Аз съм боец. Нали сте виждали питбул, на който муцуната, ушите и опашката сякаш са дялани с топор. Такъв съм и аз.



Още ли не знаете? Владимир Кличко е бисексуален. Знам го и не се притеснявам да говоря за това. Той спи както с жени, така и с мъже.



Другите шампиони ли? Не ми трябват техните пояси, но ще им позволя да се срещнат с мен. Ще ги наведа и ще ги разпоря с големия си член.



Аз съм лъжец и измамник. Надменен и тщеславен. Всичко лошо, което съществува, е мое дело или ще бъде.

