ЕВРО 2016 Паула Суарес ще стиска палци за Кристиано (ГАЛЕРИЯ) 09 юли 2016 | 13:13 - Обновена 0 0 0 1 2



Точно преди месец Кристиано бе изловен на яхта в Ибиса в компанията на Паула Суарес, която тогава остана загадка за папараците. Колумбийската красавица Паула Суарес, която бе последното гадже заснето в компанията Кристиано Роналдо преди Евро 2016, ще стиска палци за Португалия срещу Франция на финала на европейското първенство в Париж. Точно преди месец Кристиано бе изловен на яхта в Ибиса в компанията на Паула Суарес, която тогава остана загадка за папараците. Cristiano Ronaldo enjoys a steamy dance from a... by Spanish-Football Cristiano Ronaldo enjoys a steamy dance from a... by Spanish-Football

