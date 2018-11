Бейзбол Без сантименти: Грайнке победи ЛА Доджърс (видео) 14 юни 2016 | 10:22 - Обновена 0 0 0 0 0



"Може би беше малко по-необичайно, но все пак аз съм играл в няколко клуба. Свикнал съм да се изправям срещу бивши отбори. Това наистина не е кой знае какво. Само дето феновете бяха доста шумни днес и това сякаш направи срещата малко по-драматична", коментира Зак, който в кариерата си във Висшата лига е носил униформите на Канзас Сити Роялс (2004-2010), Милуоки Бруърс (2011-2012), Лос Анджелис Ейнджълс (2012) и Лос Анджелис Доджърс (2013-2015).







Грайнке (W 9-3), който през декември подписа 6-годишен договор на стойност $206,5 млн. с Дайъмъндбекс, бе подпомогнат от няколко впечатляващи отигравания в защита на левия аутфилдер Питър О'Брайън, централния аутфилдер Майкъл Борн и втория бейзмен Джийн Сегура. 32-годишният десничар позволи само 2 точки от 7 хита и спечели шести пореден старт, хвърляйки върховите си за сезона 119 топки.



Сегура осигури и разликата в резултата, като удари единичен хит с RBI в 5-ия ининг. Преди това гостите поведоха с 1:0 при двоен хит на Джъстин Търнър в 1-вия и впоследствие изравниха на 2:2 с хоумрън на Кори Сийгър в отварянето на 5-ия. Междувременно домакините изкараха два пъти топката на стартера на Доджърс Майк Болсингър (L 1-4) – соло обиколки завъртяха Пол Голдшмит в 1-вия и Джейк Лемб в 3-тия.







След като Грайнке предаде топката на булпена, двама риливъри се погрижиха да задържат крехкия аванс на Аризона. Даниъл Хъдсън (Н 10) направи само 1 аут в 8-ия и бе изваден, понеже пусна 3 поредни бази за боли. Клоузърът Брад Зиглър (S 13) довърши частта със страйкаут и флайаут, след което затвори мача с перфектна защита в 9-ия.







Аризона Дайъмъндбекс - Лос Анджелис Доджърс 3:2



ст. "Чейс Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ЛА ДОДЖЪРС

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

7

0

АРИЗОНА

1

0

1

0

1

0

0

0

Х

3

6

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 13 ЮНИ:



Американска лига



Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 10:9 (12 ининга)

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 2:1

Лос Анджелис Ейнджълс - Минесота Туинс 4:9

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 14:5



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс 4:1

Атланта Брейвс - Синсинати Редс 8:9

Сан Диего Падрес - Маями Марлинс 4:13

Сан Франциско Джайънтс - Милуоки Бруърс 11:5



Интерлига



Торонто Блу Джейс - Филаделфия Филис 0:7





